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Mermer ocağına direnen köylülerin ürettiği peyniri coğrafi işaret tescili aldı

Mermer ocağına direnen köylülerin ürettiği peyniri coğrafi işaret tescili aldı

19.07.2026 09:23:00
Güncellenme:
İHA
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Mermer ocağına direnen köylülerin ürettiği peyniri coğrafi işaret tescili aldı

Bursa’nın Keles ilçesinde kurulu Sorgun Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nce yıllardır büyük bir özenle üretilen Sorgun peyniri coğrafi işaret tescili aldı.
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Bursa’da damak lezzetiyle bilinen ve aranan Sorgun beyaz peyniri coğrafi işaret ile kalitesini daha da tescilledi. Bursa’da değişik noktalarda bizzat köylülerin kooperatifince pazarlanan peynire kentimizde büyük bir rağbet var. Coğrafi işaret tescili ile artık Sorgun beyaz peynirinin ünü yurt geneline yayılacak.

Sorgun köylülerinin verimli topraklarında otlattığı hayvanların sütlerinden üretilen peynirler ve diğer mamüller ülke genelinde markaya dönüşecek.

MERMER OCAĞINA İZİN VERMEMİŞLERDİ

Sorgun köylüleri daha evvel topraklarında açılmak istenen mermer ocağına karşı başlattıkları hukuki mücadeleyi kazanmış ve peynir üretimini olumsuz etkiyelecek, çevreye zarar verecek mermer ocağının faaliyete geçmesine izin vermemişlerdi.

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