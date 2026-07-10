Koza’nın altın madenine 3. defa yürütmeyi durdurma

Çanakkale’nin tek içme suyu kaynağı Atikhisar Barajı koruma mesafesinde, Serçiler ve Terziler Köyü civarında, Koza Altın İşletmeleri Anonim Şirketi tarafından yapılması planlanan "Altın-Gümüş Madeni Açık Ocak İşletmesi Projesi’nin “ÇED Olumlu” kararının iptali için açılan 3. davada da Çanakkale 2. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Daha önce Çanakkale Belediyesi’nin açtığı ve yurttaşların müdahil olduğu ve yine Çanakkale 1. İdare Mahkemesi’nde görülen davada da yürütmeyi durdurma kararı verilmişti. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası’nın açtığı davada da Çanakkale 1. İdare Mahkemesi “ÇED Olumlu” kararını iptal etmişti.

Bu kez Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, Ayvalık Tabiat Platformu, Burhaniye Çevre Platformu, Ege Çevre ve Kültür Platformu, Bergama Çevre Platformu, Gülpınar Sürdürülebilir Yaşam Derneği ve yurttaşların açtığı davada mahkeme heyeti “itiraz hakkı olmaksızın” yürütmeyi durdurma kararı verdi.

“KAMU YARARI YOK”

Mahkeme, ÇED Raporu’nun teknik ve bilimsel yönden yetersiz olduğu, olası olumsuz etkilere karşı koruma tedbirlerinin nasıl gerçekleştirileceği ile ilgili belirsizlikler içerdiği, bilirkişi raporunda belirtilen eksikliklerden dolayı ÇED olumlu kararını sakatlayıcı nitelikte olduğunu bildirdi.

ÇED olumlu kararının hukuka uygunluğu bulunmadığı sonucuna varan mahkeme heyeti, dava konusu işlemin uygulanması halinde, projenin çevreye olacak etkileri açısından telafisi güç veya imkânsız zararların doğabileceğini ve kamu yararı olmadığı gerekçesiyle karara karşı itiraz yolu kapalı olmak üzere kesin olarak oybirliğiyle hükmetti.