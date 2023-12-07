Kozmetik ve temizlik ürünlerinde kullanılan ardıç tohumu köylülerin yeni ek gelir kapısı oldu

Yayınlanma: 07.12.2023 - 12:15

Güncelleme: 07.12.2023 - 12:15

Afyonkarahisar’ın Kocagöl Köyü sakinleri rutin işlerinden arta kalan zamanlarda köye gelen ardıç tohumu alıcısına satılmak üzere çıktıkları dağlarda topladıkları ardıçlardan gelir elde ediyor.

Köy sakinlerinden Hasan Yaşar, ardıç tohumunun ek gelir kaynağını olduğunu ifade ederek:

"Köylülerimiz evlerinde rutin işlerini yaptıktan sonra saat 10’gibi ek gelir kaynağı olarak ardıç tohumu toplamaya geliyoruz. Günde yaklaşık 60-70 kilogram toplanıyor ve buda 600-700 lira yapıyor. Güzel bir iş hayvanlarına baktıktan sonra boş vakitlerinde burada ardıç tohumu topluyoruz. Ardıç yağı kozmetik ve temizlik ürünlerinde kullanılıyor. Köyümüze gelen alıcıya bu ardıçların kilogramını 13 liradan veriyoruz" dedi.