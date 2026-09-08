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KPSS 2026/2 kılavuzu yayınlandı mı, ne zaman yayınlanır? 2026 memur alımı ne zaman yapılacak?

KPSS 2026/2 kılavuzu yayınlandı mı, ne zaman yayınlanır? 2026 memur alımı ne zaman yapılacak?

8.09.2026 14:24:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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KPSS 2026/2 kılavuzu yayınlandı mı, ne zaman yayınlanır? 2026 memur alımı ne zaman yapılacak?

KPSS 2026/2 kapsamında yapılacak ikinci merkezi yerleştirme için geri sayım başladı. Peki, KPSS 2026/2 kılavuzu yayınlandı mı, ne zaman yayınlanır? 2026 memur alımı ne zaman yapılacak?
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KPSS 2026/2 kapsamında yapılacak memur atamalarına ilişkin gelişmeler, kamu kurumlarında görev almak isteyen adayların gündeminde yer alıyor. Peki, KPSS 2026/2 kılavuzu yayınlandı mı, ne zaman yayınlanır? 2026 memur alımı ne zaman yapılacak?

MERKEZİ ATAMA NE ZAMAN?

KPSS 2026/2 merkezi atama tarihleri henüz belli değil. ÖSYM tarafından sene içerisinde yapılan Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme işlemlerinin ikincisi genellikle sene sonunda yapılıyor.

Geçtiğimiz sene KPSS-2025/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme işlemleri için başvurular 18-25 Aralık 2025 tarihleri aralığında kabul edilmiş, sonuçlar 7 Ocak 2026 tarihinde açıklanmıştı.

Bu yıl da aynı şekilde merkezi atamalar için başvuruların senenin son haftalarında alınması bekleniyor.

KPSS TAKVİMİ 2026

KPSS LİSANS

KPSS Lisans başvuruları 1-13 Temmuz 2026 tarihleri arasında alındı.

-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ) 6 Eylül 2026

-KPSS Lisans (Alan Bilgisi ) 1. gün 12 Eylül 2026

-KPSS Lisans (Alan Bilgisi ) 2. gün 13 Eylül 2026 tarihlerinde uygulanacak.

KPSS Lisans sonuçları 7 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak.

KPSS ÖN LİSANS

KPSS Ön Lisans başvuruları 29 Temmuz 2026 tarihinde başladı, 10 Ağustos 2026 tarihinde sona erdi.

KPSS Ön Lisans 4 Ekim 2026 tarihinde uygulanacak.

KPSS Ön Lisans sonuçları 30 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM

KPSS Ortaöğretim başvuruları 27 Ağustos 2026 tarihinde başlayacak, 8 Eylül 2026 tarihinde sona erecek.

KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim 2026 tarihinde uygulanacak.

KPSS Ortaöğretim sonuçları 19 Kasım 2026 tarihinde açıklanacak.

KPSS DHBT

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) başvuruları 22-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılacak.

KPSS DHBT sınavı 1 Kasım 2026 tarihinde uygulanacak.

KPSS DHBT sonuçları 25 Kasım 2026 tarihinde açıklanacak.

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