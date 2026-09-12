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KPSS Alan Bilgisi oturumları başladı

KPSS Alan Bilgisi oturumları başladı

12.09.2026 10:42:00
Güncellenme:
ANKA
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KPSS Alan Bilgisi oturumları başladı

KPSS Alan Bilgisi oturumlarının ilk oturumu saat 10.15'te başladı. Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler ile Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri testlerinin yer aldığı birinci oturum saat 12.45'te sona erecek.
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Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisi oturumlarının ilk oturumu saat 10.15'te başladı.

Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler ile Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri testlerinin yer aldığı birinci oturum saat 12.45'te sona erecek.

İkinci oturum ise saat 14.45'te başlayacak. Hukuk, İktisat ve Maliye testlerinin uygulanacağı ikinci oturum saat 17.15'te tamamlanacak.

Sınavlarda adaylara, her test için çoktan seçmeli 40 soru yöneltilecek. İstatistik testi için 60 dakika, diğer testlerin her biri için ise 50 dakika süre verilecek.

KPSS sonuçları, 7 Ekim'de açıklanacak. Açıklanan sonuçlar, sınav tarihinden itibaren iki yıl süreyle geçerli olacak.

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