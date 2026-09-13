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KPSS Alan Bilgisi sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 ÖSYM KPSS Alan Bilgisi sonuç tarihi

KPSS Alan Bilgisi sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 ÖSYM KPSS Alan Bilgisi sonuç tarihi

13.09.2026 12:56:00
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Haber Merkezi
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KPSS Alan Bilgisi sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 ÖSYM KPSS Alan Bilgisi sonuç tarihi

2026 KPSS Alan Bilgisi sonuçları için geri sayım başladı. 12-13 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen oturumların ardından adaylar, ÖSYM’nin sonuç açıklama tarihini araştırıyor. Peki 2026 KPSS Alan Bilgisi sonuçları ne zaman açıklanacak?
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2026 KPSS Alan Bilgisi sonuç tarihi belli oldu. Sınava giren adaylar, ÖSYM’nin açıklayacağı sonuç tarihini araştırıyor. Peki, KPSS Alan Bilgisi sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 ÖSYM KPSS Alan Bilgisi sonuç tarihi

2026 KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre KPSS Lisans sonuçları 7 Ekim 2026 Çarşamba günü açıklanacak. Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Alan Bilgisi oturumlarına ilişkin sonuçlar aynı tarihte adayların erişimine açılacak.

KPSS ALAN BİLGİSİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavları 12 ve 13 Eylül tarihlerinde üç oturum halinde gerçekleştirildi. Alan Bilgisi sınavlarına katılan adaylar sonuçlarını 7 Ekim 2026 tarihinde öğrenebilecek. ÖSYM tarafından sınav takviminde belirtilen tarihte sonuçların erişime açılması bekleniyor.

KPSS SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

KPSS sonuçları açıklandığında adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç sistemi üzerinden sorgulayabilecek. Adaylar, sisteme giriş yaptıktan sonra KPSS sonuç bilgilerini ve puanlarını görüntüleyebilecek. KPSS sonuç ekranına ÖSYM'nin resmi sonuç sistemi üzerinden ulaşılabilecek.

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