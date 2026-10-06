KPSS hangi puan türü ile nereye girilir? KPSS mesleklere göre puan türü bilgileri

Kamu kurumlarında görev almak isteyen adaylar için KPSS puan türü, tercih ve başvuru sürecinin en önemli aşamalarından birini oluşturuyor. Lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları farklı KPSS puanları üzerinden değerlendirilirken, bazı meslek ve kadrolar için özel puan türleri kullanılabiliyor. Peki, KPSS P3, P10, P93 ve P94 puan türü nedir, hangi meslekler için kullanılır?

KPSS PUAN TÜRLERİ NELERDİR?

KPSS’de kullanılacak puan türü, adayın öğrenim düzeyine, mezun olduğu bölüme ve başvurmak istediği kadroya göre değişiklik gösteriyor. Bu nedenle adayların yalnızca KPSS puanını değil, ilgili kadro için istenen puan türünü de kontrol etmesi gerekiyor.

KPSS P3 PUAN TÜRÜ HANGİ MESLEKLERDE KULLANILIR?

KPSS P3, lisans mezunlarının girdiği KPSS’de en çok kullanılan puan türlerinden biridir. Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin ağırlıklı olduğu P3 puanı, özellikle merkezi yerleştirmelerde birçok B grubu kadro için kullanılır.

P3 puanı ile başvurulabilen kadrolar arasında ilan şartlarına bağlı olarak;

Memur

Büro personeli

Veri hazırlama ve kontrol işletmeni (VHKİ)

Bilgisayar işletmeni

Bazı mühendislik ve teknik kadrolar

Bazı üniversite ve kamu kurumlarının lisans düzeyi kadroları

yer alabilir. Ancak her ilanda aranan bölüm, nitelik kodu ve taban puan şartının ayrıca kontrol edilmesi gerekir.

KPSS P93 PUAN TÜRÜ NEDİR?

KPSS P93, ön lisans mezunlarının KPSS puanıdır. Ön lisans düzeyinde merkezi atamalarda ve bazı kurumların personel alımlarında P93 puanı dikkate alınır.

P93 puanı ile başvurulabilecek kadrolar arasında ilan şartlarına göre memur, büro personeli, tekniker, sağlık teknikeri ve çeşitli ön lisans unvanları bulunabilir.

KPSS P94 PUANI HANGİ KADROLAR İÇİN KULLANILIR?

KPSS P94, ortaöğretim yani lise ve dengi okul mezunlarının KPSS puan türüdür. Ortaöğretim mezunlarının merkezi yerleştirmelerinde ve bazı kamu personeli alımlarında P94 puanı kullanılır.

Adaylar, ilanlarda belirtilen şartları taşımaları halinde memur, hizmetli, teknisyen, şoför ve benzeri ortaöğretim düzeyindeki kadrolara başvurabilir.

KPSS P10 PUANI NEDİR?

KPSS P10, özellikle öğretmenlik alanında kullanılan puan türlerinden biridir. Eğitim fakültesi ve öğretmenlik alanlarıyla ilgili sınav süreçlerinde adayların karşısına çıkabilir.

Ancak öğretmen adaylarının atanma sürecinde yalnızca P10 puanına bakılmamalı; ilgili yılın ÖSYM ve Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan başvuru ve atama kılavuzları takip edilmelidir.

KPSS A GRUBU PUAN TÜRLERİ

KPSS’de bazı kariyer meslekleri için A Grubu puan türleri kullanılır. Uzman yardımcılığı, müfettiş yardımcılığı, denetmen yardımcılığı ve bazı kamu kurumlarının kariyer meslekleri için farklı KPSS puan türleri belirlenebilir.

Bu puan türlerinde Genel Yetenek-Genel Kültür testlerinin yanı sıra Alan Bilgisi testlerinin ağırlıkları da puanın hesaplanmasında etkili olabilir.

Bu nedenle adayın başvurmak istediği kurumun ilanında hangi KPSS puan türünün istendiğine bakması gerekir.

MESLEKLERE GÖRE KPSS PUAN TÜRLERİ

Lisans mezunları: Lisans düzeyinde yapılan KPSS’de en yaygın kullanılan puan türü P3’tür. Merkezi atamalarda birçok lisans kadrosu için P3 puanı esas alınır. Memur, büro personeli, bilgisayar işletmeni, VHKİ ve çeşitli lisans düzeyi kadrolarda P3 puanı ile başvuru yapılabilir. Ancak her kadronun özel mezuniyet ve nitelik şartı ayrıca kontrol edilmelidir.

Ön lisans mezunları: Ön lisans mezunlarının KPSS’de kullandığı temel puan türü P93’tür. Ön lisans düzeyindeki merkezi atamalarda memur, tekniker, sağlık teknikeri, büro personeli gibi çeşitli kadrolar için P93 puanı kullanılabilir. Başvuru yapılacak kadronun bölüm şartlarının incelenmesi gerekir.

Ortaöğretim mezunları: Lise ve dengi okul mezunları için temel KPSS puan türü P94’tür. Ortaöğretim düzeyindeki merkezi yerleştirmelerde memur, teknisyen, hizmetli, şoför ve benzeri kadrolarda P94 puanı kullanılabilir. Bazı kadrolar için belirli bir lise alanından mezun olma şartı bulunabilir.

Öğretmenlik: Öğretmen adaylarında kullanılacak KPSS puan türü, alan ve ilgili sınav sistemine göre değişebilir. Geçmiş KPSS sisteminde P10 başta olmak üzere öğretmenlik alanlarına yönelik farklı puan türleri kullanılmıştır. Bu nedenle adayların başvuru yapacakları yıl için ÖSYM ve Millî Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan güncel öğretmenlik sınav ve atama şartlarını esas alması gerekir.

A Grubu kariyer meslekleri: Uzman yardımcılığı, müfettiş yardımcılığı, denetmen yardımcılığı gibi A Grubu kariyer mesleklerinde tek bir KPSS puan türü bulunmaz. Hangi puan türünün kullanılacağı, kurumun ve kadronun şartlarına göre değişebilir. Bazı kadrolarda Genel Yetenek-Genel Kültür puanlarının yanı sıra KPSS Alan Bilgisi testlerinden elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir. Bu nedenle adayların Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Sayıştay veya diğer kurumların yayımladığı ilanlarda belirtilen KPSS puan türünü ve özel başvuru şartlarını ayrı ayrı kontrol etmesi gerekir.