KPSS heyecanı başladı: 1 milyon 708 bin aday ter dökecek

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu için İstanbul’da adaylar sabahın erken saatlerinden itibaren sınava girecekleri okullara gelmeye başladı.

Saat 10.15’te başlayacak sınav öncesinde okul çevrelerinde yoğunluk oluşurken, adayların heyecanlı oldukları görüldü.

ADAYLAR SINAV MERKEZLERİNE AKIN ETTİ

Sınava erken saatlerde gelen adaylar, sınava giriş belgeleri ve kimlikleriyle binalara yöneldi. Bazı adaylar okul önlerinde son kez notlarını gözden geçirirken, bazıları yakınlarıyla birlikte sınav saatini bekledi.

Sınav binalarına alınmayan çanta, cep telefonu ve benzeri eşyalarını beraberinde getiren adaylar ise eşyalarını okul çevresinde oluşturulan emanet noktalarına bıraktı.

“HEDEFİM 80 ÜZERİ”

KPSS’ye ilk kez girdiğini belirten Yalova Üniversitesi Tarih Bölümü mezunu bir aday, uzun süredir sınava hazırlandığını belirterek, “İlk defa giriyorum, çok heyecanlıyım. Bayadır hazırlanıyorum. Yalova Üniversitesi Tarih Bölümünden yeni mezun oldum. Umarım iyi geçer. İyi hazırlandım. Hedefim 80 üzeri ve hedefime ulaşacağımı düşünüyorum” dedi.

“ÇOK UYKUSUZ GÜNLER GEÇİRDİM”

Hemşirelik mezunu bir başka aday ise yaklaşık 3-4 aydır düzenli olarak sınava hazırlandığını anlatarak, “Zordu, çok uykusuz günler geçirdim. 1 yıllık bir çalışmam olmadı ama 3-4 aydır çalışıyorum. Her gün kütüphaneye gidiyorum. Geçen sene hemşirelik mezunuyum. Hedefim 80 puan almak ve atanmak” diye konuştu.

1 MİLYON 708 BİN 329 ADAY BAŞVURDU

KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 145 sınav merkezinde gerçekleştiriliyor. Adaylara toplam 120 soru yöneltilecek ve 130 dakika süre verilecek.

Saat 10.15’te başlayacak sınav için adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna 1 milyon 708 bin 329 adayın başvurduğunu açıkladı.