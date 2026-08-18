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KPSS sınav yerleri açıklandı mı? 2026 KPSS Lisans sınav giriş belgesi yayımlandı mı, nasıl ve nereden alınır?

KPSS sınav yerleri açıklandı mı? 2026 KPSS Lisans sınav giriş belgesi yayımlandı mı, nasıl ve nereden alınır?

18.08.2026 11:54:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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KPSS sınav yerleri açıklandı mı? 2026 KPSS Lisans sınav giriş belgesi yayımlandı mı, nasıl ve nereden alınır?

KPSS Lisans sınav yerleri giriş belgesi merak ediliyor. 2026-KPSS Lisans sınavına kısa süre kala adayların gözü ÖSYM'den gelecek sınav giriş belgesi duyurusuna çevrildi. Peki, KPSS sınav yerleri açıklandı mı? 2026 KPSS Lisans sınav giriş belgesi yayımlandı mı, nasıl ve nereden alınır?
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KPSS Lisans sınav giriş belgesi için araştırmalar hız kazandı. 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS Lisans) maratonunda geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak KPSS sınav giriş belgeleri sınava katılım sağlayacak adaylar tarafından sorgulanmaya başlandı. Peki, KPSS sınav yerleri açıklandı mı? 2026 KPSS Lisans sınav giriş belgesi yayımlandı mı, nasıl ve nereden alınır?

2026 KPSS LİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI, NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Adayların büyük bir merakla beklediği 2026-KPSS Lisans sınav yerleri henüz ÖSYM tarafından resmi olarak ilan edilmedi. ÖSYM'nin geçmiş yıllardaki uygulama takvimi incelendiğinde, merkezi sınavlara ait bina ve salon bilgilerini içeren belgelerin sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce erişime açıldığı biliniyor. Bu doğrultuda Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna ait sınav giriş belgelerinin Ağustos ayının son haftasında adayların erişimine sunulması öngörülüyor.   

2026 KPSS LİSANS SINAV TARİHLERİ

ÖSYM tarafından yayınlanan 2026 sınav takvimine göre KPSS Lisans oturum günleri şu şekildedir:

KPSS Lisans (Genel Yetenek - Genel Kültür): 6 Eylül 2026 Pazar

KPSS Lisans (Alan Bilgisi Oturumları): 12 - 13 Eylül 2026

KPSS Lisans Sınav Sonuç Açıklanma Tarihi: 7 Ekim 2026

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