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KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı

KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı

24.07.2026 12:35:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM Başkanlığınca, 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS-2026/1) ile bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı.
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS-2026/1) ile bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı.

SONUÇLAR ÖSYM'NİN İNTERNET SİTESİNDEN SORGULANABİLECEK

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 9-16 Temmuz'da tercihleri alınan KPSS-2026/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden erişebilecek.

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