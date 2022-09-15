Kraliçe II. Elizabeth'in cenazesi için Türkiye'den 13 ton çiçek yola çıktı

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in vefatının ardından yas ve cenaze töreninde kullanılmak üzere Antalya ve Isparta'dan sipariş edilen 13 tona eşit olan 500 bin daldan fazla çiçek Londra'ya ulaştırılacak.

DHA
15 Eylül 2022 Perşembe, 10:03
Kraliçe II. Elizabeth'in cenazesi için Türkiye'den 13 ton çiçek yola çıktı
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İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in 19 Eylül'de düzenlenecek yas ve cenaze töreninde kullanılacak çiçekler için Antalya ve Isparta'dan sipariş edilen çiçek taleplerinde büyük artış oldu.

Çiçeklerin İngiltere'ye ulaştırılmasını sağlayan Turkish Cargo bu zamana kadar 4 ton çiçeği Londra'ya ulaştırdı. 55 bin dal çiçek ise aynı gün içerisinde İngiltere’ye ulaştırılacak.


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