Kraliçe II. Elizabeth'in cenazesi için Türkiye'den 13 ton çiçek yola çıktı

15 Eylül 2022 Perşembe, 10:03

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in 19 Eylül'de düzenlenecek yas ve cenaze töreninde kullanılacak çiçekler için Antalya ve Isparta'dan sipariş edilen çiçek taleplerinde büyük artış oldu.

Çiçeklerin İngiltere'ye ulaştırılmasını sağlayan Turkish Cargo bu zamana kadar 4 ton çiçeği Londra'ya ulaştırdı. 55 bin dal çiçek ise aynı gün içerisinde İngiltere’ye ulaştırılacak.