Kredi kartınızdan bilginiz dışında işlem yapılırsa ne yapmalısınız?

Bilginiz dışında bir işlem fark ettiğiniz an saniyeler bile oldukça önemlidir. İlk yapmanız gereken, bankanızın müşteri hizmetlerini arayarak veya mobil bankacılık uygulamasına giriş yaparak kartınızı anında geçici olarak veya tamamen kullanıma kapatmaktır. Bu kritik adım, dolandırıcıların kartınızdan arka arkaya daha fazla para çekmesini engeller. Müşteri temsilcisine durumu anlattığınızda, mevcut kartınız tamamen iptal edilecek ve adresinize yeni, güvenli bir kart gönderilecektir.

HARCAMA İTİRAZI BAŞVURUSU YAPIN Kartınızı iptal ettirdikten sonra, çekilen tutarın hesabınıza iadesi için bankanıza harcama itirazında (ters ibraz) bulunmanız gerekir. Bankanızın mobil uygulamasından, internet şubesinden veya bizzat şubeye giderek "şüpheli işlem bildirimi" ve harcama itiraz formu doldurabilirsiniz.

Banka, itirazınızı aldıktan sonra uluslararası kart kuruluşlarının (Visa, Mastercard, Troy vb.) kuralları çerçevesinde ayrıntılı bir inceleme başlatır. İşlemin sizin tarafınızdan yapılmadığı, IP adresleri ve güvenlik protokolleri incelenerek tespit edilirse, çekilen tutar kartınıza eksiksiz iade edilir. İtiraz formunda işlemin bilginiz dışında yapıldığını net ve açık bir dille belirtmelisiniz.

HUKUKİ SÜREÇ: SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNUN Maddi zararınızın banka tarafından karşılanması süreci çözer gibi görünse de, dolandırıcıların yakalanması ve başka mağduriyetlerin önlenmesi adına hukuki bir adım atmak önemlidir. Elinizdeki tüm belgelerle (kredi kartı ekstresi, banka harcama itiraz formu, mesaj kayıtları) birlikte bulunduğunuz yerdeki Cumhuriyet Başsavcılığı'na veya en yakın polis merkezine (Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü) suç duyurusunda bulunmalısınız.