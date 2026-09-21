Kredi kullanırken yapılan hayat sigortasının parası nasıl geri alınır?

Kredi kullanırken yapılan hayat sigortası için ödenen primler, belirli durumlarda geri alınabiliyor. Özellikle kredinin erken kapatılması veya cayma hakkının kullanılması halinde sigorta priminin iadesi gündeme geliyor. Peki, kredi hayat sigortası parası nasıl geri alınır? İşte başvuru süreci ve bilinmesi gerekenler...

15 GÜN İÇİNDEKİ İPTALLERDE (CAYMA HAKKI) Sigorta mevzuatına göre tüketicilerin poliçe başlangıç tarihinden itibaren koşulsuz cayma hakkı bulunmaktadır. Bu süreçte izlenecek adımlar şu şekildedir: Süreyi Takip Edin: Poliçenin düzenlendiği tarihten itibaren ilk 15 gün içinde başvuru yapıldığında, kesilen prim tutarının tamamı kesintisiz olarak iade edilir. Başvuruyu Yapın: Kredinin kullanıldığı banka şubesine, bankanın dijital/mobil kanallarına veya doğrudan sigorta şirketine yazılı dilekçe ile başvuruda bulunulur. İadeyi Alın: Cayma talebi işleme alındıktan sonra kesinti yapılan hesaba veya karta para ortalama 5 ila 10 iş günü içinde aktarılır.

KREDİ ERKEN KAPATILDIĞINDA VEYA YAPILANDIRILDIĞINDA Kredi borcu vadesinden önce ödendiğinde veya yeniden yapılandırıldığında sigorta risk süresi sona erer. Bu durumda kalan sürenin primi tüketiciye iade edilmelidir. Süreç şu sıralı adımlarla yürütülür: Kapanış Yazısı Alın: Bankadan borcun tamamen kapandığına veya kredinin kapatıldığına dair resmi yazı temin edilir. İade Dilekçesi Gönderin: İlgili sigorta şirketine kredinin kapandığını belirten belge ile birlikte prim iade dilekçesi iletilir. Orantılı İade Tutarı Hesaplansın: Sigorta şirketi sadece kredinin açık kaldığı gün kadar prim kesintisi yapar; kullanılmayan gelecek günlere ait kalan tüm prim tutarı tüketicinin hesabına aktarılır.

ÇÖZÜM ALINAMAZSA YAPILACAK YASAL BAŞVURULAR Bankaya veya sigorta şirketine yapılan başvurulardan olumsuz yanıt alınması ya da talebin karşılıksız kalması durumunda yasal mercilere başvurulabilir: Poliçe Sorgulama: İlk olarak resmi kamu portalı (e-Devlet) üzerinden poliçe ayrıntıları ve sigorta şirketinin kayıtları sorgulanır. Tüketici Hakem Heyeti: Banka veya sigorta şirketinden olumsuz yanıt gelmesi halinde, kesinti tutarına göre ikamet edilen yerdeki Tüketici Hakem Heyetine ücretsiz başvuru yapılabilir. Sigorta Tahkim Komisyonu: Uyuşmazlığın çözümü için bir diğer etkili yol da Sigorta Tahkim Komisyonuna başvurarak sürecin hızla sonuçlandırılmasını sağlamaktır.