Kredi ve bursları kesilen öğrenciler Meclis gündeminde

05 Nisan 2022 Salı, 14:57

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına soru önergesi verdi.

"AKP İKTİDARI GENÇLERİ SİNDİRİYOR"

Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü Siyasal Bilgiler Fakültesi kantininde 14 Aralık 2021 tarihinde “Ekonomik Kriz” konulu foruma katılan öğrencilerin burs ve kredilerinin geçen günlerde kesildiğine dikkat çeken Adıgüzel, şu açıklamayı yaptı:

“Son yıllarda artan hayat pahalılığı, barınma sorunları ve üniversitelerdeki anti-demokratik uygulamaları dile getiren öğrencilerin kredilerinin kesildiğine tanık oluyoruz. Daha önce İdare mahkemeleri tarafından verilen emsal kararlar olmasına rağmen KYK, haklarında hiçbir adli hüküm ya da idari soruşturma bulunmayan öğrencilerin kredilerini, İl Emniyet Müdürlükleri’nden iletilen yazı gerekçe gösterilerek kesmektedir. Kaynağını 12 Eylül döneminin ceberut anlayışından alan bu uygulama, AKP iktidarı tarafından gençleri sindirmeye yönelik bir baskı aracı olarak kullanılmaktadır.

"AKP ÇÖZÜME ODAKLANMAK YERİNE CEZALANDIRMAYI TERCİH EDİYOR"

KYK tarafından öğrencilerin ‘anarşi ve terör olaylarına karıştığı’ gerekçesiyle kredilerinin kesilmesi hukuksuzdur. Haklarında herhangi bir suç ya da suç isnadı bulunmayan öğrencilerin bu şekilde itham edilmesi ve kamusal haklarından mahrum bırakılması, mevcut iktidarın öğrencilerin sorunlarının çözümüne odaklanmak yerine kötü gidişat karşısında sesini çıkaran gençleri cezalandırmayı tercih ettiğinin göstergesidir. Bu ülkede iktidar öğrencilere hak ettikleri standartlarda barınma ve eğitim alma imkânı sunmamaktadır. Öğrencilerin burs ve kredilerinin kesilmesinin hukuksuz olduğu mahkeme kararları ile de sabittir. Buna rağmen iktidar ‘Geçinemiyoruz’ ve ‘Barınamıyoruz’ diyen öğrencileri kredi adı altında borç almaktan bile menetmektedir”

“KAÇ ÖĞRENCİNİN KREDİSİ KESİLDİ?”

CHP’li Adıgüzel, Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na şu soruları yöneltti:

1-Son dört yılda kredi ve bursu kesilen öğrenci sayısı kaçtır? Bunların kaçı ‘Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliği’nin 11-h maddesine istinaden kesilmiştir?

2-Bu öğrencilerin kredi ve burslarının kesilmesinin gerekçeleri nelerdir? Benzer gerekçelerle Kredi Yurtlar Kurumu’na bağlı yurtlarla ilişiği kesilen öğrenci sayısı kaçtır?

3-Kredi, burs ya da yurtlarla ilişiği kesilen öğrencilerin üniversitelere göre dağılımı nasıldır?