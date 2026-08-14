Kronometreden hileli seçimlere: İYİ Partili Erozan’dan AKP’nin 25 yıllık dış politika karnesi

İYİ Parti Uluslararası İlişkiler Başkanı, emekli büyükelçi Ahmet Erozan, geçtiğimiz ay Ankara’da gerçekleşen NATO zirvesinin ilk gününde, AKP’nin yıllar içindeki dış politikasına ilişkin sosyal medya paylaşımları yapmaya başladı. Paylaşım serisinin 39 gönderiden oluşacağına işaret edip, 39. günü AKP’nin kuruluşunun 25. yıldönümü olan 14 Ağustos’a denk getirdi.

‘KARNE ORTADA’

Cumhuriyet’e konuşan Erozan, “AKP bu 25 yılı kendileri açısından başarıdan başarıya koştukları bir dönem olarak tarif ediyor. Ama yaşadıklarımız ve bize yaşattıkları, karnelerinin hiç de söyledikleri şekilde olmadığını ortaya koyuyor. Nitekim ben bu 39 gün içinde örnekler vermek suretiyle pek çok olayın gerçek yönlerini yansıtmaya çalıştım. Sonunda bu bir muzaffer hikaye midir, bir masal mıdır, bir mucize midir, bir öykü müdür, bir mitoloji midir? Vatandaşlarımız karar versin” dedi.

İKTİDARDAN ÖNCE ABD

Erozan, ilk sosyal medya paylaşımında, AKP’nin dış politika serüveninin iktidara gelmeden önce başladığına işaret etti. “Erdoğan ve beraberindekiler, 27 Ocak 2002’de gerçekleştirdikleri ABD ziyaretinde, Richard Perle (Karanlıklar Prensi) ve yönetimdeki ‘neo-conlar’ ile yaptıkları görüşmelerde bugüne kadar uzanan bir yolculuğun temelini attılar. Bu görüşmeyi 10 Aralık 2002’de o tarihte henüz milletvekili bile olmayan AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın Başkan Bush ile yaptığı görüşme takip etti. Büyük Ortadoğu Projesi’ne (BOP) giden yolun güzergâhının belirlendiği bu toplantı bir milat teşkil etti ve o gün başlayan teslimiyet bugüne kadar devam etti” dedi. Erdoğan’ın 2003’te “Türk askerinin başına çuval geçiren ABD’ye nota verilsin” talebine yanıt olarak “Ne notası, müzik notası mı” dediğini anımsattı.

HİLELİ SEÇİMLER

Rahip Brunson olayını anan Erozan, “Erdoğan ‘Bu can bu bedende, bu fakir bu görevde olduğu sürece o teröristi alamazsınız’ demişken ‘papaz’ havaalanında motorları çalışır vaziyette bekleyen uçakla uğurlanıverdi. Erdoğan’ın son ABD ziyaretinde Trump, Rahip Brunson hadisesindeki başarısını ‘Erdoğan’ı aradım, o da Rahip Brunson’ı serbest bıraktı’ sözleriyle yad ettiği gibi maalesef her vesileyle ve gururla tekraren anımsatmaya devam etmekte, Erdoğan ise gülümsemekle yetinmektedir” dedi. Erozan, Trump’ın Erdoğan’a aynı ziyarette “Hileli seçimleri en iyi sen bilirsin” ifadelerini kullandığını da vurgulayarak, “Erdoğan’ın tebessümle karşıladığı bu sözler, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni getiren referandum ve 2023 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin şaibeli olabileceğini düşündürmüştür” sözlerini sarf etti.

RUSYA’DA KRONOMETRE

Ahmet Erozan, Rusya ile yaşanan problemlere dikkat çekerek, “Rusya’ya ait bir savaş uçağının 2015’te sınır ihlali sonrasında düşürülmesi talimatını kimin verdiği konusunda birbirleriyle yarışan iktidar yetkilileri, yarattıkları krizin endişesiyle konuyu NATO’ya taşımak aculluğunu göstermişlerdi. Öte yandan Suriye cephesinde 33 Mehmetçiğin neden ve nasıl şehit edildiğini sorgulamaktan kaçınan Erdoğan, aradan bir hafta geçmeden Moskova’nın yolunu tutmuş ve Putin’le görüşeceği odanın kapısında ne kadar bekletildiğini kronometreyle ölçtüren Ruslar bu durumu teşhir etmekten geri kalmamışlardı” sözlerini sarf etti. S-400’lere değinen Erozan, “Güya teknoloji transferi sebebiyle tercih edilen, ulusal bir hava savunma sistemi değil kişisel bir tercih olan bu alım, Türkiye’ye birçok alanda kayba uğratmıştır. S-400’ler sebebiyle Türkiye F-35 projesinin dışına itilmiş ve dahası alınan sistemler ABD’den gelen baskılar sonucu devreye de sokulamamıştır. AKP’nin propaganda ve algı oyunları 2026 yılındaki İran Savaşı ile bir kere daha ortaya çıkmıştır. İran tarafından ateşlendiği söylenilen balistik füzeler Akdeniz’de konuşlu ABD donanması tarafından bertaraf edilmiştir” dedi. Erozan, Akkuyu’ya işaret ederek “Topraklarımızda Ruslara ait bir nükleer santralin kurulmasına yeşil ışık yakılmıştır” ifadelerini kullandı.

U DÖNÜŞLERİ

“Erdoğan yönetiminin hukuku hiçe sayan ve askıya alan politika anlayışı Türkiye’yi ‘suç işlenebilir’ bir ülke haline getirmiştir” diyen Erozan, Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın İstanbul’daki cinayetini anımsattı. “Cinayetin Başkonsolosluk’ta işlendiği MİT raporlarıyla ortaya konulmuş iken, konunun üstü kapatılmış, soruşturma dosyaları Suudi makamlarına teslim edilmiştir. Aradan dört yıl geçtikten sonra bu cinayetin baş sorumlusu olduğu bilinen Prens Salman’ın elleri sıkılmak üzere Suudi Arabistan’a seyahat etmekten geri kalınmamıştır” sözlerini kaydetti. Mısır hakkında ise, “Erdoğan, mevcut Mısır lideri Sisi için ‘katil’ ve ‘zalim’ gibi ifadeler kullanmış, ‘Firavun’ benzetmesi yapmış, hiçbir şekilde görüşmeyeceğini hatta onunla aynı masada yemeğe oturmayacağını belirtmiştir. Bu tutum uzun sürmemiş ve Erdoğan, Sisi ile birlikte çalışabileceğini belirtip üstelik bir de TOGG otomobil hediye etmiştir.

Kısaca kervan bir kere daha virajlı bir yolda U dönüşler yapılarak düzülmüştür” değerlendirmesinde bulundu.

‘BANA MI SORDUNUZ’

2010’da Gazze’ye yardım götürmekte olan Mavi Marmara gemisinin saldırıya uğramasını anımsatan Erozan, “İsrail, uluslararası sulardaki gemide bulunan 10 Türk’ü öldürmüş ve Erdoğan’ın tepkisi ise ‘Giderken bana mı sordunuz’ şeklinde olmuştur. İsrail’e ancak lafta sert çıkan Erdoğan, Türk vatandaşlarının hakkını korumazken, BM İnsan Hakları Konseyi, İsrail’in suçlu ve eyleminin yasadışı olduğunu ilan etmiştir. Erdoğan, uluslararası baskı sebebiyle gelişen durum sonucunda 20 milyon dolar tutarındaki tazminat karşılığında İsrail’e yönelik cezai bir talepte bulunmamayı kabul etmiştir. Bahsi geçen anlaşma Ankara ve aşağıdaki metinde ‘İsrail’in başkenti’ olarak kabul edilmiş olan Kudüs’te eş zamanlı olarak imzalanmıştır” ifadelerini kullandı.

‘GÖÇMEN DEPOSU’

“Erdoğan’ın dış siyasetimize verdiği en büyük zarar şüphesiz Suriye iç savaşı ile ilintilidir” diyen Erozan, “Suriye’deki gelişmeleri ‘iç meselemiz’ olarak değerlendiren, stratejik vizyondan yoksun ancak ABD’nin tanımladığı misyonla uyum içinde hareket eden AKP, Türkiye’nin en uzun ve doğal engel barındırmayan sınırını paylaştığı ülkenin istikrarını kaybetmesine sebep olmuştur. 2011 sonrasında hızlanarak devam eden kaçak sığınmacı akını Erdoğan’ın davetkâr tutumu ve ülke ekonomisini sabote edercesine verdiği doğrudan maddi destek ile Türkiye’nin iç güvenliğine darbe indirmiştir. Türkiye düzensiz göçün hem hedef ülkesi hem de Avrupa’ya erişmek isteyenler için güzergâh, sonunda da depo olmuştur. 2013 yılında ‘Geri Kabul’ olarak bilinen anlaşmayla AKP, Avrupa’ya Türkiye’den geçen düzensiz göçmenlerin Türkiye’ye geri gönderilmesini kabul etmiştir. Böylece Türkiye, birçok ülkenin nüfusundan fazla kaçak sayısıyla bir göçmen deposuna dönüştürülmüştür” ifadelerini kullandı.

‘PKK DEVLETE GİRDİ’

Erozan, Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) Suriye’ye entegrasyonunu anımsatarak, “PKK örgütünün Suriye ayağı olan PYD ve onun militan yapısı YPG ilerleyen süreçte genişleyen bir kontrol alanı kazanmıştır. Tabela değişikliğiyle SDG adını alan terör örgütü ABD desteğini de yanına alarak Suriye’nin kuzeydoğusunda bir hakimiyet alanı inşa etmiştir. AKP böylece BOP kapsamında İsrail’in de beklentilerine de uygun olarak Suriye’nin devre dışı bırakılması ve terör örgütünün yeni sahalara hükmetmesini öngören plana sadık kalmıştır. SDG kisvesi altındaki PKK da yeni süreçte devlet içerisinde resmi olarak yer almaktadır” sözlerini kaydetti.

İÇ YAPI

Erozan bunlarla birlikte, parayla Türk pasaportu alımının Türkiye’yi itibarsız hale getirdiğini, bu ve diğer uygulamaların Türk vatandaşlarını vize almakta güç duruma düşürdüğünü söyledi. Erozan ayrıca, eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun “650’den fazla FETÖ’cü Dışişleri’nden ihraç edildi” sözlerini anımsattı. Bunun oransal olarak TSK, Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığından yüksek olduğunu söyledi. Yine Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı ile bakanlığın AKP’nin rant kapısı haline geldiğini savundu. Erozan 39. ve son paylaşımını bugün yapacak.