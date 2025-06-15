KRT TV’de direniş sürüyor: İşverenle ilk görüşme yarın olacak

İş insanı Fırat Bozfırat’ın sahibi olduğu Kültür Radyo Televizyon (KRT) çalışanları, 28 Mart’tan bu yana maaşların ve yemek ücretlerinin yatırılmamasına karşı KRT çalışanlarının 4 Haziran’da başlattığı nöbet 12. gününde devam ediyor.

İş görmekten kaçınma hakkını kullanan emekçiler, bayram boyunca KRT TV'nin ofisinde direnişlerini sürdürdü.

12 gündür eylemde olan KRT TV'deki basın emekçilerinin 28 Mart’tan bu yana ücret ve 3 aylık yemek parası ödenmiyor.

DİSK Basın-İş İşveren Fırat Bozfırat ile yarın (16 Haziran) saat 14.00’te ilk görüşmenin yapılacağı duyurdu.

Sendika, kamuoyunu ve basın emekçilerini sürecin takipçisi olmaya çağırdı.