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KRT TV’de direniş sürüyor: İşverenle ilk görüşme yarın olacak

KRT TV’de direniş sürüyor: İşverenle ilk görüşme yarın olacak

15.06.2025 19:05:00
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Haber Merkezi
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KRT TV’de direniş sürüyor: İşverenle ilk görüşme yarın olacak

28 Mart'tan bu yana iş görmekten kaçınma haklarını kullanan KRT TV emekçileri, direnişlerini sürdürüyor. DİSK Basın-İş, işverenle ilk görüşmenin yarın olacağını duyurdu.

İş insanı Fırat Bozfırat’ın sahibi olduğu Kültür Radyo Televizyon (KRT) çalışanları, 28 Mart’tan bu yana maaşların ve yemek ücretlerinin yatırılmamasına karşı KRT çalışanlarının 4 Haziran’da başlattığı nöbet 12. gününde devam ediyor. 

İş görmekten kaçınma hakkını kullanan emekçiler, bayram boyunca KRT TV'nin ofisinde direnişlerini sürdürdü.

12 gündür eylemde olan KRT TV'deki basın emekçilerinin 28 Mart’tan bu yana ücret ve 3 aylık yemek parası ödenmiyor.

DİSK Basın-İş İşveren Fırat Bozfırat ile yarın (16 Haziran) saat 14.00’te ilk görüşmenin yapılacağı duyurdu. 

Sendika, kamuoyunu ve basın emekçilerini sürecin takipçisi olmaya çağırdı.

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