KSK Başkanı Büyükkarcı: El ele vererek rekabet etmeliyiz

09 Aralık 2021 Perşembe, 18:34

Kentin köklü kulüplerinden Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, bu yıl hedef büyüttüklerini ve basketbolda kümede kalma mücadelesinden Avrupa şampiyonluğu hedefleyen bir noktaya geldiklerini söyledi. Büyükkarcı ayrıca İzmir’deki spor kulüplerinin rakip olarak değil, birlik halinde, el ele vererek rekabet etmeye başladığını da söyledi.

Bu dönemden beklentileriniz, hedefleriniz nelerdir?

Karşıyaka Spor Kulübü her yerde üst düzey sportif başarı ve şampiyonluğu hedefler. Tek hedefimiz saha içi başarı değil. Başarılarımızın sürdürülebilir olması da bizim için çok önemli. Her branşımızda hedeflerimiz arasında altyapılarımızın da güçlü olması, sporcu yetiştirmek ve geliştirmek de bulunuyor. Emin adımlarla ilerleyerek, sponsorlarımızı artırarak gelirlerimizi daha yukarı çıkarmak için çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz. Tesisleşme konusunda futbol stadyumumuz için somut adımlar atmaya devam ediyoruz. Hedeflerimiz çok ve büyük, bunları gerçekleştirmek için bütün gücümüzle çalışırken taraftarlarımızın da bizlere destek olması en büyük beklentimiz.

Karşıyaka eski görkemli günlerine ne zaman dönecek?

Futbolda bu sene beş sene sonra ilk defa borçları kapatarak transferlerin yolunu açtık. Ardından da üst ligi hedefleyen bir kadro kurduk. Altyapı ve sporcu yetiştirme konusunda da adımlar atarak sonucunda Süper Lig’de mücadele edecek ve aynı basketbolda taraftarlarımıza yaşattığımız gururlu anları yaşatacak bir takım olmak için çalışıyoruz. Basketbolda Avrupa şampiyonluğu hedefleyen bir takım olduk. Şimdi bu modeli futbol ve diğer branşlara uygulama çabasındayız.

İzmir futbolda hak ettiği yerde mi?

İzmir tarihsel olarak, futbolun önem teşkil ettiği şehirlerden biri. Başta Karşıyaka olmak üzere, tüm İzmir takımlarının en üst liglerde temsil edilmesi, iyi tesislere sahip olması gerekiyor. İzmir’in, sadece Türkiye’nin değil, Avrupa’nın önemli bir spor kenti olması en büyük temennimiz.

Futbolun artık bir endüstri haline gelmesi ile birlikte İstanbul takımları haricinde kalan kulüpler rekabet etmekte ve ayakta kalmakta güçlük çekiyor mu?

Türkiye’deki pek çok kulübün iflas edecek kadar borç yükü bulunmakta. İstanbul veya başka bir şehir kulübü değil de iyi ve kötü yönetilenler olarak bakmak lazım diye düşünüyorum. Artık endüstri haline gelen futbolda sponsorların da fayda gördüğü, yayın gelirlerinin kulüplere eşit şekilde dağıtıldığı, iyi yönetilen, sporcu yetiştirilen, saha içi kadar saha dışındaki faaliyetlerin de ödüllendirildiği bir modele tüm dünyada ihtiyaç var.

Göztepe ile olan rekabetinizi nasıl görüyorsunuz? Taraftarlarınızı ve takımlarınızın mücadelesini nasıl karşılıyorsunuz?

Sadece Göztepe değil, tüm İzmir kulüpleriyle olan rekabetimiz dostluğumuzu bozmuyor. Saha içerisindeki rekabeti dışarıya taşırmadan, hep birlikte güçlü olmak için birlikte çalışıyoruz. Daha önce sponsorları yer yer korkutan bu rekabet, artık tüm Türkiye’ye örnek olacak bir dostluk çerçevesinde ilerliyor. Birbirimizi aşağıya çekerek değil, el ele vererek rekabet etmeyi tercih eden kulüpler haline geldik.

Altyapıya yönelik yeni projeleriniz, çalışmalarınız var mı?

Mücadele ettiğimiz tüm branşlarımızda yoğun tesisleşme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu noktada yerel yönetimlerimiz, büyükşehir ve Karşıyaka belediyelerimiz, federasyonlarımız da dahil olmak üzere tüm paydaşlarımız bize destek oluyor. Karşıyaka Spor Kulübü kazanacağı başarılar kadar, yetiştireceği sporcular ile de Türkiye’ye örnekolacak modeli büyütüyor.