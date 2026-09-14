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Kucağındaki kediye şiddet uyguladığı anlar kamerada

Kucağındaki kediye şiddet uyguladığı anlar kamerada

14.09.2026 12:11:00
Güncellenme:
DHA
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Kucağındaki kediye şiddet uyguladığı anlar kamerada

Bursa'da bir kişinin kucağındaki kediye şiddet uygulayıp, kafasından tutarak yere vurduğu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
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Olay, saat 08.00 sıralarında, Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi’nde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen kişi, kucağındaki kediyi kafasından tutup yere vurdu.

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O anlar, çevredeki bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde ayakta durmakta güçlük çeken şüphelinin, kucağındaki kediyi önce sıktığı, ardından da kafasından tutup hızla yere vurduğu görüldü.

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Kedinin şüphelinin kucağındayken acıyla bağırdığı anlar ile şüpheli tarafından yere vurulduğu anların sesi de görüntüde duyuldu.

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Görüntüleri izleyen mahalleli, duruma tepki gösterdi. Şikayet üzerine şüphelinin kimliğinin tespit edilmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı.

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