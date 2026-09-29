Küçük Asel'den dikkat çeken davranış: Yağmur altında İstiklal Marşı'na eşlik etti

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde haftanın ilk gününde yağış etkili oldu. Gazi İlköğretim Okulu'nda öğrenciler, yağmur nedeniyle İstiklal Marşı'nı sınıflarında okudu.
YAĞMUR ALTINDA İSTİKLAL MARŞI'NA EŞLİK ETTİ
İstiklal Marşı'nın okunduğu sırada okul bahçesinde bulunan ilkokul öğrencisi Asel Mina Teke ise yağmura rağmen bulunduğu yerde durarak marşa eşlik etti.
Küçük öğrencinin yağmur altında İstiklal Marşı'nı okuduğu anlar öğretmeni tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüler sosyal medyada ilgi gördü.