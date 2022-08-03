Küçük Ayaz, yolun karşısına geçmeye çalışırken öldü

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Ayaz Kuzhan (6), otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti; sürücü gözaltına alındı.

DHA
03 Ağustos 2022 Çarşamba, 11:34
Küçük Ayaz, yolun karşısına geçmeye çalışırken öldü
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Medya ile Huzurevleri mahallerini ayıran Ahmed Arif Caddesi'nde, 2 Ağustos Salı akşam saatlerinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Ayaz Kuzhan'a otomobil çarptı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Özel bir hastanede kaldırılan küçük Ayaz, burada hayatını kaybetti. Küçük Ayaz'ın cansız bedeni, otopsi sonrası ailesine teslim edilecek.

'BURADA SIK SIK KAZALAR OLUYOR'

Kaza sonrası mahalleli ise caddeyi trafiğe kapattı. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisler, yolu kapatan mahalliyi sakinleştirmek için çaba sarf etti.

Mahallede oturan Sıddık Durak, "Burada sık sık trafik kazası oluyor. Yetkililerin buraya acil bir çözüm bulması gerekiyor. Buraya hız kesici kasisler konulabilir veya bir üst geçit yapılabilir. Burada yol, çok güzel. Bu nedenle sürücüler biraz hız yapıyor. Mutlaka önlem alınması gerekiyor" dedi.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

Bu arada kazaya karışan otomobil sürücüsü polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.


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