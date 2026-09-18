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Küçükçekmece'de bina yıkım esnasında çöktü: Yoldan geçen 2 kişi yaralandı

Küçükçekmece'de bina yıkım esnasında çöktü: Yoldan geçen 2 kişi yaralandı

18.09.2026 22:05:00
Güncellenme:
AA
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Küçükçekmece'de bina yıkım esnasında çöktü: Yoldan geçen 2 kişi yaralandı

Küçükmece İnönü Mahallesi Şirin Sitesi'nde kentsel dönüşüm sebebiyle yıkımına başlanan bina çöktü. Yoldan geçen iki kişi yaralandı.
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Küçükçekmece'de kentsel dönüşüm kapsamında ekiplerin yıkım çalışması yaptığı binanın bir bölümünün çökmesi sonucu yoldan geçen 2 kişi yaralandı.

İnönü Mahallesi Şirin Sitesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan ve yıkımına başlanan binanın ayakta kalan bölümünde çökme meydana geldi.

Çökme sırasında yoldan geçen 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin göçük alanındaki tarama çalışmaları sürüyor.

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