Küçükçekmece'de bina yıkım esnasında çöktü: Yoldan geçen 2 kişi yaralandı

Küçükçekmece'de kentsel dönüşüm kapsamında ekiplerin yıkım çalışması yaptığı binanın bir bölümünün çökmesi sonucu yoldan geçen 2 kişi yaralandı.
İnönü Mahallesi Şirin Sitesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan ve yıkımına başlanan binanın ayakta kalan bölümünde çökme meydana geldi.
Çökme sırasında yoldan geçen 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerinin göçük alanındaki tarama çalışmaları sürüyor.