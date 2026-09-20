Küçükçekmece’de derede erkek cesedi bulundu: 'Boğularak' ölmüş!

Menekşe Deresi kenarında, 15 Eylül salı günü gece saatlerinde yürüyen vatandaşlar suda hareketsiz duran bir kişiyi fark ederek durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin yaptığı ilk incelemede, sudaki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

DÜŞTÜKTEN SONRA BOĞULMUŞ

Cenaze, kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından cesedin Sebahattin Güler'e ait olduğu tespit edildi.

İncelemelerde Güler'in dereye düştükten sonra boğularak yaşamını yitirdiği saptandı. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.

'BURADAKİLER ONU ÇOK SEVİYORDU'

Cesedi bulunan Güler'i daha önce gördüğünü söyleyen Burak Ergün, "Duyduğumuzda evinde kalp krizi geçirdiğini zannettik. Ertesi gün şu anda bulunduğumuz bölgenin 150-200 metre ilerisinde, 2 tane genç tarafından ölü bir şekilde bulunduğunu öğrendik. Polisi aramışlar. Suya düşerek vefat etmiş. Bu bölge onu çok seviyordu, herkese koşardı. Bakkala bile gidilecek olsa kendisi gider gelirdi burada" dedi.