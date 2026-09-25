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Küçükçekmece'de kapalı otoparkta korkutan yangın! Elektrikli araç yandı: Çalışanlar tahliye edildi

Küçükçekmece'de kapalı otoparkta korkutan yangın! Elektrikli araç yandı: Çalışanlar tahliye edildi

25.09.2026 12:55:00
Güncellenme:
DHA
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Küçükçekmece'de kapalı otoparkta korkutan yangın! Elektrikli araç yandı: Çalışanlar tahliye edildi

Küçükçekmece’de iş merkezinin kapalı otoparkındaki elektrikli araçta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafında söndürüldü. İş merkezinde bulunan çalışanlar tahliye edilirken kısa süreli panik yaşandı.
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Kanarya Mahallesi 1. Fevzi Çakmak Caddesi'nde bulunan 4 katlı iş merkezinin kapalı otoparkında yangın çıktı.

Elektrikli otomobil park halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. İş merkezi çalışanları durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

EKİPLER MÜDAHALE ETTİ

İş merkezinde çalışanlar hemen tahliye edilirken olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

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Yanan elektrikli araç itfaiye ekiplerinin kullandığı özel bir örtü ile havasız bırakıldıktan sonra söndürme işlemi gerçekleştirildi.

İş merkezindeki dumanlar tahliye edilinceye kadar çalışanlar dışarıda bekletildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken araç çekici yardımıyla otoparktan çıkartıldı.

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