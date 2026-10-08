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Küçükçekmece’de müzikholde silahlı çatışma: 1’i polis 2 ölü

Küçükçekmece’de müzikholde silahlı çatışma: 1’i polis 2 ölü

8.10.2026 10:55:00
Güncellenme:
DHA
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Küçükçekmece’de müzikholde silahlı çatışma: 1’i polis 2 ölü

İstanbul Küçükçekmece’de bir müzikholde çıkan silahlı çatışmada, izinli olduğu öğrenilen polis memuru ile çevreye ateş açan şüpheli hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde bir müzikholde çıkan silahlı çatışmada 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 03.40 sıralarında Atatürk Mahallesi İkitelli Caddesi’nde bulunan bir müzikholde meydana geldi.

İddiaya göre, müzikhole gelen bir kişi henüz bilinmeyen nedenle çevreye ateş açmaya başladı.

Bu sırada içeride bulunan ve izinli olduğu öğrenilen polis memuru, şüpheliye silahla karşılık verdi.

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POLİS MEMURU VE ŞÜPHELİ HAYATINI KAYBETTİ

Çıkan silahlı çatışmada polis memuru ile ateş açan şüpheli ağır yaralandı. Olay sırasında 2 kişi daha yaralandı.

Müzikhol çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, polis memuru ile şüphelinin hayatını kaybettiği belirlendi.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELEMEYE ALINDI

Olayın ardından polis ekipleri müzikholde inceleme yaptı. İş yerine ait güvenlik kamerası görüntüleri incelemeye alınırken, çalışanların da bilgisine başvuruldu.

İncelemelerin tamamlanmasının ardından hayatını kaybeden polis memuru ile şüphelinin cenazeleri Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayın çıkış nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.

İlgili Konular: #silahlı saldırı #küçükçekmece #Polis memuru

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