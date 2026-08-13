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Küçükçekmece’de restoranda silahlı saldırı: 2 yaralı

Küçükçekmece’de restoranda silahlı saldırı: 2 yaralı

13.08.2026 23:53:00
Güncellenme:
İHA
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Küçükçekmece’de restoranda silahlı saldırı: 2 yaralı

Küçükçekmece’de motosiklet kaskıyla restorana gelen şüpheli, önce bir müşteriyi ardından iş yeri sahibini silahla yaraladı. Saldırgan olay yerinden motosikletle kaçarken, polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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Küçükçekmece’de bir restorana motosiklet kaskıyla gelen şüpheli, bir müşteriyi ve iş yeri sahibini silahla yaraladıktan sonra kaçtı.

Olay, akşam saatlerinde Fatih Mahallesi Altın Sokak’ta bulunan 2 katlı restoranda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, motosiklet kasklı bir şüpheli restorana gelerek üst kata çıktı. Şahıs, burada bulunan bir müşteriyi silahla yaraladı. Ardından alt kata inen saldırgan, silah seslerini duyarak yukarı çıkmaya çalışan iş yeri sahibi Cumali K.’yı da silahla yaraladı.

Saldırgan, olayın ardından geldiği motosikletle restorandan kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri iş yerinde ve çevresinde inceleme yaparken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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