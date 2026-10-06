Küçükçekmece'de silahlı saldırı: 1 kişi ağır yaralandı

Küçükçekmece'de düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi ağır yaralandı.
Kanarya Mahallesi Katar Kuşu Sokak'a motosikletle gelen kimliği belirlenemeyen 2 şüpheliden biri, silahla ateş açtı. Kurşunlar, iş yerinin önünde bekleyen 1 kişiye isabet etti.
Şüpheliler daha sonra motosikletle olay yerinden uzaklaştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Olay yerinde inceleme yapan polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.