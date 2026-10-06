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Küçükçekmece'de silahlı saldırı: 1 kişi ağır yaralandı

Küçükçekmece'de silahlı saldırı: 1 kişi ağır yaralandı

6.10.2026 21:37:00
Güncellenme:
AA
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Küçükçekmece'de silahlı saldırı: 1 kişi ağır yaralandı

İstanbul Küçükçekmece'de motosikletle gelen iki şüpheliden birinin açtığı ateş sonucu iş yeri önünde bekleyen bir kişi ağır yaralandı. Şüpheliler olay yerinden motosikletle kaçarken, polis ekipleri saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.
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Küçükçekmece'de düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi ağır yaralandı.

Kanarya Mahallesi Katar Kuşu Sokak'a motosikletle gelen kimliği belirlenemeyen 2 şüpheliden biri, silahla ateş açtı. Kurşunlar, iş yerinin önünde bekleyen 1 kişiye isabet etti.

Şüpheliler daha sonra motosikletle olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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