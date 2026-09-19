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Küçükçekmece'de yıkılan bina havadan görüntülendi

Küçükçekmece'de yıkılan bina havadan görüntülendi

19.09.2026 09:34:00
Güncellenme:
İHA
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Küçükçekmece'de yıkılan bina havadan görüntülendi

Küçükçekmece'de dün kentsel dönüşüm çalışması aşamasında olan ve akşam kendiliğinden yıkılan 6 katlı bina gündüz saatlerinde havadan görüntülendi. 2 kişinin yaralandığı olayda cadde ise trafiğe kapatıldı.
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Olay, dün akşam saatlerinde Küçükçekmece ilçesi İnönü Mahallesi'nde yaşanmıştı. Kentsel dönüşüm çalışmalarına başlanan Şirin Sitesi'nde çalışmalar durduktan saatler sonra 6 katlı bloğun büyük bölümü kendiliğinden çöktü.

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O sırada yoldan geçen 2 kişi yaralandı. Yıkılan bina ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatılırken cadde ise trafiğe kapatıldı. Yıkılan bina bugün sabah saatlerinde dron ile görüntülendi.

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Bina yıkım çalışmalarını gördüğünü ifade eden Reşit Geçmez isimli yurttaş, "Dün öğle saatlerinde Şirin Apartmanları yıkılıyordu. Tek bir bina kalmıştı. Zaten öğlenden belliydi yıkılacağı. Yıkılırken burada değildim ama yıkılacağını tahmin ediyordum. Dedim bu bina çökecek galiba" dedi.

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