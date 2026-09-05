Küçükçekmece ve Gaziosmanpaşa’da dernek şubelerine silahlı saldırı: İki şüpheli yakalandı

İstanbul’un Küçükçekmece ve Gaziosmanpaşa ilçelerinde, 28 ve 29 Ağustos tarihlerinde bir derneğin iki ayrı şubesine silahlı saldırı düzenlendi. Meydana gelen kurşunlama olaylarının ardından Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, her iki saldırıyı da gerçekleştirdiği tespit edilen iki şüphelinin kimliği belirlendi. Şüpheliler, 31 Ağustos’ta düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalanarak gözaltına alındı.

Saldırıları gerçekleştirdiği değerlendirilen şüphelilerin, gece saatlerinde motosikletle dernek şubelerinin bulunduğu sokaklara girdiği ve ardından bölgeden uzaklaştığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Emniyet müdürlüğüne götürülen şüpheliler hakkındaki adli sürecin devam ettiği öğrenildi.