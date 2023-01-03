Küçükçekmece'de 4 aracın karıştığı zincirleme kaza: 2 yaralı

03 Ocak 2023 Salı, 12:40

D- 100 yolu Sefaköy mevkii Edirne istikametinde, 3 Ocak Salı günü 11.30 sıralarında seyir halindeyken yavaşlayan 34 RA 4488 plakalı otomobile arkasından gelen 34 EN 7806 minibüs çarptı.

Ardından 34 DFN 093 plakalı otomobilde 34 DBK 308 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan 34 RA 4488 plakalı otomobil takla attı. Takla atan otomobilde bulunan iki kişi yaralandı.

"YAVAŞLADI, O ARA ARKADAN BİRİ VURDU"

Takla atan otomobilden hafif yaralı olarak çıkan Nahile Altıntaş, "Arkadaşım beni terapiye götürüyordu, gayet yavaş gidiyordu. Daha da yavaşladı o sırada arkadan birisi vurdu. Nasıl olduğunu bilmiyoruz. Bizim önümüzdeki araç yavaşladı, bizde daha da yavaşladık. Sonra arkadan vurdular, aracımız takla attı. Biz iki kişiyiz hafif yaralıyız" dedi.

Kaza nedeniyle D100 Edirne istikametinde oluşan traifk, kazaya karışan araçların çekilmesiyle trafik normale döndü.