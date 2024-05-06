Küçükçekmece'de kızına şiddet uygulayan anneye çevredekiler tepki gösterdi: 'Alın sizin olsun!'

Küçükçekmece’de, yol ortasında kızına şiddet uyguladığı iddiası ile çevredeki vatandaşlar ile anne arasında tartışma yaşandı. Çıkan tartışmada kendisine tepki gösterenlere "Alın sizin olsun" diyen anne arkasını dönerek uzaklaşmaya başladı. Vatandaşlar polis ekiplerine haber verirken tartışma anı, cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA
Yayınlanma: 06.05.2024 - 09:51
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Küçükçekmece Atakent Mahallesi'nde, geçen günlerde, cadde üzerinde bir kadın, kızına şiddet uyguladığı iddiası ile çevredeki vatandaşların tepkisini çekti.

Vatandaşlar ile anne arasında çıkan tartışmada anne, "Bebek değil 10 yaşında" diyerek kendisine tepki gösterenlere bağırmaya başladı.

"ALIN SİZİN OLSUN"

Çevredeki vatandaşların "Önce git tedavi ol, kızı böyle köşeye sıkıştırma" demesi üzerine anne, "Alın sizin olsun" diyerek arkasını dönüp uzaklaşmaya başladı.

Daha sonra vatandaşların tepkisi üzerine geri döndü. Tartışma ve küçük kızın korku dolu anları, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.


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