Kuçuradi’ye son veda

Türkiye ve dünya felsefesinin önemli filozofu, düşünme, bilme ve yaşama yolu olarak felsefi söylemi kendine rehber edinmiş Prof. Dr. İoanna Kuçuradi son yirmi yıldır ders verdiği Maltepe Üniveritesi’nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Kuçuradi için Şişli Rum Mezarlığı’ndaki kilisede çok büyük katılımlı bir ayin de düzenlenirken, Kuçuradi burada toprağa verildi.

Maltepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Yusuf Aksar’ın konuşmasıyla başlayan törende, Kuçuradi’nin başkanı olduğu Türkiye Felsefe Kurumu Yönetim Kurulu üyeleri Betül Çotuksöken, Harun Tepe, Yusuf Örnek konuşma yaptı. Ayrıca kurucusu ve başkanı olduğu Kuçuradi Felsefe ve İnsan Hakları Vakfı adına başkan yardımcısı Kemal Akkurt, öğretim üyesi öğrencileri Zeynep İspir, Özge Yücel, Furkan Soltekin, Kuçuradi’nin kaybının büyüklüğünü dile getirerek, “Hoca bizim ödülümüzdür” dedi.





Zapyon Rum Lisesi adına konuşan şiir kitabının çevirmeni Kornelia Çevik Bayvertyan “Kapı” şiirini okuyarak Kuçuradi’ye veda etti. İnsan hakları eğitimi ve hukuku alanında yıllarca birlikte çalışan yakın dostu İstanbul Baro Başkanı İbrahim Ö. Kaboğlu fikirleri ve mücadelesiyle daima aramızda olacağını söyledi. Aile adına konuşan Prof. Dr. Gülriz Uygur ise hukuk eğitiminde etik eğitimi verilmesini nasıl ısrarla savunduğunu ifade etti. Törene AKP Sözcüsü Ömer Çelik, İBB Başkanvekili Nuri Aslan, Maltepe İlçe Belediye Başkanı Esin Köymen de konuşmacı olarak katıldılar.





ADINA YAŞAM MERKEZİ

Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, törendeki konuşmasında Kuçuradi’nin hatırasını yaşatacak projeyi duyurarak şu ifadeleri kullandı: “Gerçekten büyük bir kayıp. Kitap fuarında insanlık onuru ve barış üzerine yaptığı konuşmayla hepimizi derinden etkilemişti. Kendisine bir sürpriz yapmaya hazırlanıyorduk; İstanbul Büyükşehir Belediyemizle birlikte hayata geçireceğimiz ‘İoanna Kuçuradi Yaşam Merkezi’ projemizin temel atma töreninde bu sürprizi kendisiyle paylaşmayı planlıyorduk. Ne yazık ki bunu hayatta iken gerçekleştiremedik. Ancak onun adını yaşatmak için bu projemizi en hızlı şekilde tamamlayarak hayata geçireceğimizin sözünü veriyoruz. Hepimizin başı sağ olsun.”





ER YA DA GEÇ...

Kuçuradi’nin tek ama çok önemsediği Yunanca yazdığı "Perdenin Arkası" şiir kitabından Türkçeye kazandıran Bayvertyan' ın okuduğu Kapı şiirinin son mısralarının:“Er ya da geç görünecek günün birinde son kapı/ Er ya da geç.” damga vurduğu törende Maltepe Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Felsefe Bölümünün kurucusu ve mütevelli heyeti danışmanı olan, TFK Başkan vekili Prof. Dr. Betül Çotuksöken ve Hacettepe’de yetişen öğrencilerinden TFK Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Harun Tepe İoanna Kuçuradi’nin insan felsefesi ve etik ağırlıklı sisteminin temel noktalarını sıralayarak filozof Kuçuradi’yi anlattılar.

İnsan hakları alanındaki benzersiz çabasını birlikte mücadele verdikleri yakın dostu, İstanbul Barosu Başkanı Profesör Doktor İbrahim Kaboğlu “kanaviçe örme” benzetmesiyle anlattı; “2000 yılından itibaren, özellikle 2001 yılından itibaren beş yıl kurumsal olarak üç kurumda birlikte çalıştık. Kendisi Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Eğitimi 10 Yılı Ulusal Komitesi başkanıydı (1995-2000). Ben de Ankara Barolar Birliği bünyesinde İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi' ni kurmuştum. Sonra Başbakanlık İnsan Hakları Danışma Kurulu başkanlığına seçildim. O beni hâkim ve savcıların insan hakları eğitimi formasyonundan sorumlu üye olarak ulusal komiteye davet etti. Ben onu merkezin danışma kuruluna davet ettim. O aynı zamanda Başbakanlık İnsan Hakları Danışma Kurulu üyesiydi. Bunları belirtmemin nedeni bu üç şapkamla ikimiz beş yıl süreyle gerçekten keyifle, kahvehanelerden başladığımız insan hakları eğitiminden devletin en üst katlarına değin insan hakları formasyon programlarına birlikte imza attık. Kuçuradi Hoca uygulamaya koyduğumuz programlar çerçevesinde Avrupa Komisyonu, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı arasında mekik dokuyan ve bunların ötesinde sivil toplum, kamu kurumları ve devletin resmi organları arasında gerçekten insan hakları etkinlikleri çerçevesinde "kanaviçe" örer gibi çalışan bir kişilikti. O dönemde insan hakları kahvehaneleri insan hakları eğitimleri verdik, ilkokulda, lisede, ortaokulda insan hakları dersi anlatan öğretmenlere insan hakları dersleri verdik. Sivil toplum örgütlerine insan hakları dersleri örgütledik. Kamu kurumlarında, kaymakamlardan valilere kadar insan hakları programları düzenledik ve bütün hâkim ve savcıların insan hakları formasyon programlarını ulusal ölçekte anlattık, uygulamaya koyduk.

Ben de göreve 1974'te İçişleri Bakanlığı'nda başladığım halde, yani devletin yasama, yürütme, yargı neredeyse bütün organlarında kritik görevler aldığım halde, hiç kimseyi Kuçuradi Hoca kadar bu denli toplumu, karma kurumları ve devlet örgütlerini bir arada kucaklayabilen kişi görmedim, tanımadım. Hiçbir kesimde, hiçbir sektörde tanımadım. Kanaviçe değişim bundandır.” dedi.





10 EKİM’DE İOANNA KUÇURADİ SEMPOZYUMU

Prof. Dr. İoanna Kuçuradi için vefatı öncesinde planmış olana “İoanna Kuçuradi 90 Yaşında” sempozyumu Sarıyer Boğaziçi Kültür Merkezi’nde 10 Ekim günü saat 10.00’da başlayacak, Öğrencileri ve tiyatro sanatçısı konuşmacıların katıldığı sempozyumun ardından saat 19.00’da Kemal Demirel’in (1926-2009) yazdığı ve Kuçuradi’ye ithaf ettiği Antigone oyunu izlenecek.