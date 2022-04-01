Kulisler hareketlendi: 'Ankara'da bir dağınıklık var, söylemiş olalım'
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'şeker' konusuna ilişkin açıklamalarının sansürlenmesinin ardından gazeteci Murat Yetkin dikkat çeken ifadelerde bulundu. Yetkin, Ankara’da 2002’de Ecevit-Bahçeli-Yılmaz koalisyon hükümetinde görünene benzer bir dağınıklık olduğunu dile getirdi.
Türkiye Şeker Fabrikaları (TÜRKŞEKER), şekere yüzde 30 zam yaptı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Özbekistan dönüşü uçakta 'şeker' konusunda yaptığı açıklamaların; şekere yapılan yüzde 30'luk zam sonrası değiştirildiğini ve basına yeni bir metin ile servis edildi.
Gazeteci Murat Yetkin, bugünkü "Cumhurbaşkanın zamlara dair sözleri ekibince sansürlendi mi?" başlıklı yazısında Erdoğan'ın sözlerinin gizlenmesine ilişkin "Altın makası elinde tutanlar, Cumhurbaşkanının zamlara dair sözlerini dahi sansürleyerek neyi engelleyebileceklerini düşünüyorlar acaba?" dedi.
"ANKARA’DA BİR DAĞINIKLIK VAR"
Yetkin şöyle devam etti:
"Zamlara dair haber yapılması ise kendi alemlerinde, Türkiye’deki gelişmeleri dahi zamanında izleyip Cumhurbaşkanına iletmeyen ekibi tarafından alelacele sansürlenmeye çalışılıyor. Ama haber bir yolunu bulup sızıp yeryüzüne çıkıyor işte.
Erdoğan’ın Ukrayna siyasetini desteklerken iyi, zamlara ilişkin sözlerine gelince kötü, öyle mi?
Bu gelişmeler dün Cumhurbaşkanı ve ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in 'asgari ücrete ek zam yok' açıklamalarını da akla getirdi.
Bilindiği gibi sadece muhalefet değil, AK Parti içinden de asgari ücretin yeniden artırılması gerektiği yolunda sesler çıkıyordu. Evet asgari ücrete rekor düzeyde, yüzde 50 zam yapılmıştı ama yıllık enflasyon oranının, hem de TÜİK verileriyle yüzde 54 çıkması o zammı silip süpürmüştü. Şimdi asgari ücretliler Cumhurbaşkanı ve bakanının bu sözlerinin de tersinin çıkmasından ümitlensinler mi? Ne dersiniz?
Ankara’da bir dağınıklık var. 2002’de Ecevit-Bahçeli-Yılmaz koalisyon hükümetinde görmüş olduğumuza benzer bir dağınıklık. Söylemiş olalım."
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