Kulisler hareketlendi: İşte Erdoğan'ın gözden çıkardığı bakan
Korkusuz gazetesi yazarı Ahmet Takan, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabinede değişiklik yapacağını iddia etti. Takan, "Bakan Nebati, saraydan kulağına 'görevden alınman an meselesi' fısıltıları üflendikçe hop oturup hop kalkıyor" dedi.
Korkusuz gazetesi yazarı Ahmet Takan, bugünkü "Viktor Orban’ın ekonomik modeli saraya seçim kazandırır mı?.." başlıklı yazısında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine revizyonuna gideceğini iddia etti.
Takan, "Siyasi kulislerde iddialar birbirini kovalıyor ama hiç değişmeyen ve gündemin birinci sırasından asla inmeyen bir madde var; Hayat pahalılığı ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati…" dedi.
Takan, Erdoğan'ın Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin her an görevden alınabileceğini ifade etti.
Takan, "Bakan Nebati, saraydan kulağına “görevden alınman an meselesi” fısıltıları üflendikçe hop oturup hop kalkıyor" diye yazdı.
"ENFLASYON KARŞISINDA ÇARESİZLİK İÇİNDEKİ İKTİDAR..."
Öte yandan Takan, Bakan Nebati'nin yeni ekonomi modeline geçeceği iddilarına ilişkin şöyle yazdı:
"Saray iktidarı ve yakın çevrelerinde, hayat pahalılığının önüne geçmek için her kafadan bir ses çıkarken, CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak çok önemli bir iddiayı gündeme getirdi. Toprak, 'Enflasyon karşısında çaresizlik içindeki iktidar, bazı temel gıda ve ihtiyaç maddelerinin fiyatlarını ‘MADURO-ORBAN MODELİ’ ile yıl sonuna kadar sabitlemeyi planlıyor' diyor."
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