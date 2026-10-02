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'Kumarhaneler Kralı' olarak tanınıyordu: İş insanı Sudi Özkan 87 yaşında hayatını kaybetti

'Kumarhaneler Kralı' olarak tanınıyordu: İş insanı Sudi Özkan 87 yaşında hayatını kaybetti

2.10.2026 22:51:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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'Kumarhaneler Kralı' olarak tanınıyordu: İş insanı Sudi Özkan 87 yaşında hayatını kaybetti

Türkiye’de özellikle 1980’li ve 1990’lı yıllardaki kumarhane ve turizm yatırımlarıyla tanınan iş insanı Sudi Özkan, 87 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir İstanbul’da tedavi gören Özkan’ın ölüm nedeni henüz açıklanmadı.
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Kamuoyunda “Kumarhaneler Kralı” olarak tanınan iş insanı Sudi Özkan yaşamını yitirdi. Özkan’ın bir süredir İstanbul’daki bir hastanede tedavi gördüğü belirtildi.

SUDİ ÖZKAN KİMDİR?

1939 yılında Adana’da doğan Özkan, iş hayatına emlakçılık ve otomobil ticaretiyle başladı. Daha sonra turizm ve eğlence sektörüne yönelen Özkan, 1985 yılında İstanbul’da ilk kumarhanesini açtı.

1998’DE 19 KUMARHANE İŞLETİYORDU

Özkan, 1990’lı yıllarda Türkiye’de kumarhane sektörünün en bilinen isimlerinden biri haline geldi.

Türkiye’de kumarhanelerin kapatıldığı 1998 yılına gelindiğinde Özkan’ın Hilton, Divan, İstanbul Princess, Ankara Hilton, Antalya Talya ve Kuşadası Adakule’nin de aralarında bulunduğu tesislerde toplam 19 kumarhane işlettiği belirtiliyor. 

YATIRIMLARINI YURT DIŞINA YÖNELTTİ

Türkiye’de kumarhanelerin kapatılmasının ardından Özkan, yatırımlarının ağırlığını yurt dışına yöneltti. Princess International Group çatısı altında Balkanlar, Doğu Avrupa, Karayipler ve farklı bölgelerde otel ve casino yatırımları gerçekleştirdi.

Özkan’ın ölüm nedeni ve cenaze programına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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