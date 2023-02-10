Kumbaralarındaki paralarını bağışlayan 2 kardeşten duygulandıran not

Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 16:47

Güncelleme: 10 Şubat 2023 - 16:47

Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen vatandaşlar için Türkiye'nin dört bir yanından herkes seferber oldu. Depremzedeler için birçok şehirde yardım kampanyası düzenlendi.

O SATIRLAR HERKESİ DUYGULANDIRDI

Binlerce yardım TIR'ı deprem bölgesine ulaştırıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Afet Yardım Merkezi'ne gelerek, bisiklet almak için para biriktirdikleri kumbarasını bağışlayan Yasin ve Kerim kardeşlerin mektubu yürekleri sızlattı.

"VARSIN OLMASIN BİSİKLETİMİZ"

Kumbaralarının yanındaki mektupta çok üzgün olduklarını ifade eden kardeşler, “Size çok dua ediyoruz. Allah hiçbir çocuğu annesiz ve babasız bırakmasın. Kumbaramızda ne kadar olduğunu bilmiyoruz. İnşallah biraz da olsa faydamız olur. Varsın olmasın bisikletimiz, siz yeter ki iyi olun. Keşke elimizden daha fazla gelseydi. Allah yardımcınız olsun" diye yazdı.