Kumpasçı hâkim ve savcılara ilişkin davalarda savcılara ‘terörsüz’ suçlama

Dönemin siyasi iktidarının da desteğiyle TSK’ye ve ÇYDD gibi cumhuriyetçi kurumlara kumpas kuran FETÖ’cü hâkim ve savcılara ilişkin soruşturmalarda dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Sözde hâkim ve savcıların Yargıtay 9. Ceza Dairesi’ndeki davasının 25. celsesi 21 Eylül 2026 Pazartesi görülecek. Karar duruşması olması beklenen oturum, Balyoz kumpasında Çetin Doğan, Özden Örnek, İbrahim Fırtına’nın da aralarında bulunduğu 365 sanıktan 325’inin “Türkiye Cumhuriyeti icra vekilleri heyetini, ıskat veya vazife görmekten cebren men etmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkûm ettiği günün yıldönümünde görülecek.

Öte yandan yine FETÖ’cü sözde hâkim ve savcıların yargılandığı başka bir dava dosyası Yargıtay 8. Ceza Dairesi’nde açıldı. Aralarında Zekeriya Öz, Fikret Seçen, Ali Efendi Peksak gibi kişilerin de bulunduğu dosyada duruşma 22 Aralık 2026’da görülecek. Tensip zaptında, 47 sanığa ilişkin suçlamalar “suçluyu kayırma, görevi kötüye kullanma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, haberleşmenin gizliliğini ihlal etmek, kişisel verileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak, özel hayatın gizliliğini ihlal etmek, gizliliğin ihlali, iftira, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” olarak ifade edildi. Terör örgütü yöneticiliği ve üyeliğine ilişkin bir suçlama yer almadı. “Sanıklar hakkında FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan devam eden veya sonuçlanan dava/soruşturma dosyalarının akıbetlerinin UYAP üzerinden takibine” ifadeleri yer aldı.

Yargıtay 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dosyadaki tensip zaptı, sanıklara ilişkin son durumu da gözler önüne serdi. 47 sanığın yalnızca 9’u tutuklu bulunurken, aralarında Ali Efendi Peksak, Ercan Şafak, Mehmet Murat Yönder’in de bulunduğu 18 kişi serbest. Yine aralarında Zekeriya Öz, Murat Üründü, Fikret Seçen, Hasan Hüseyin Özese’nin bulunduğu 20 kişi ise firari durumda.

‘AYRICALIK İSTEMİYORUZ’

Cumhuriyet’e konuşan ve derneklerine akla fikre gelmeyecek iftiralarla kumpas kuran FETÖ üyesi Emniyet görevlisi ve bilirkişilerin yargılanmasının neredeyse 4 yıldır sürdüğünü anımsatan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Genel Başkan Yardımcısı av. Sedat Durna, “Bu kumpasların sorumlusu örgüt üyesi hâkim ve savcıların hak ettikleri cezayı almalarını istiyoruz. Ayrıcalık değil adalet istiyoruz” dedi.

FETÖ’nün yargıda yuvalanmış militanlarının, tarihe “kumpas davalar” süreci olarak geçen dönemde, Türkiye Cumhuriyet’inin Atatürkçü aydınlarını, ordunun en yetkin askerlerinin, subaylarının sahte ve uydurulmuş kanıtlarla yargılanıp ağır cezalara çarptırılmalarına neden olduklarını anımsatan KUMPAS-DER Başkanı Ahmet Tatar ise “15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından bu hainlerin kaçamayanları yakalandılar ve çoğu örgüt suçundan ceza aldılar. Fakat yapılan bütün suç duygularına ve şikâyetlere rağmen, bizlere karşı işledikleri suçlardan ancak 2020’ler den sonra haklarında iddianame hazırlandı” dedi.

ZAMAN AŞIMI UYARISI

Çeşitli nedenlerle ve sanıkların kasıtlı çabalarıyla duruşma süreçleri uzayarak zaman aşımı aşamasına gelindiğine dikkat çeken Tatar, “Yargılama sürecin uzamasının ve zaman aşımına yaklaşmasının kimlerin işine geldiği açıktır. Fakat suçluların cezalarını çekmemelerinin, cezasızlığın hesabını tarih önünde kim nasıl verecektir? Diliyoruz ki yıl içinde yapılacak duruşmalarda artık bir karar verilir ve suçlular hak ettikleri cezalara çarptırılırlar” ifadelerini kullandı.

VATANSEVERLERE ‘ÖLÜMCÜL’ SORUŞTURMALAR

Yüzlerce vatansever subay ve sivil yıllarca cezaevinde tutuldu. Bu tutuklu yargılamalar aşamasında Yarbay Ali Tatar onur intiharıyla canına kıydı, Murat Özenalp ve Kuddisi Okkır gibi kişiler cezavinde, Cem Aziz Çakmak tutuklu bulunduğu cezaevinde kansere yakalanması sonrası tahliye edildikten sonra yaşamını yitirdi. Prof. Dr. Türkan Saylan ve İlhan Selçuk gibi toplumun kanaat önderleri ise kendilerine yönelik soruşturma ve gözaltı aşamalarından sonra artan sağlık sorunları nedeniyle aramızdan ayrıldı. İktidar ve FETÖ arasında yaşanan kavga sonrası dönemin başbakan danışmanı Yalçın Akdoğan, “Milli orduya kumpas kuruldu” itirafında bulundu ve 2014 yılında AYM hak ihlalleri kararıyla vatanseverler yıllar sonra serbest kalmıştı. Yeniden görülme kararı verilen davalarda, yıllarca haksız yere yatan vatanseverler beraat etti.