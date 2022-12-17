Kur korumalı mevduat hesaplarında süre 2023 sonuna kadar uzatıldı
Resmi Gazete’de yayımlanan Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarıyla ilgili 'Mevduat ve Katılma Hesaplarının Kur Artışlarına Karşı Desteklenmesine İlişkin Karar’ 31 Aralık 2023'e kadar uzatıldı. Buna göre kur korumalı Türk lirası mevduat ve katılma hesapları uzatılan tarihe kadar açılabilecek.
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