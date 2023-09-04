Kurgulanmış silahlı çatışma videosuna gözaltı
İstanbul'da birbirlerine silahla ateş ettikleri izlenimi veren kurgu videoları sosyal medyada paylaştıkları belirlenen 2 şüpheli yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yolda ilerlerken duran iki farklı araçtaki kişilerin birbirlerine ateş ettiği videonun sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.
Videonun Maltepe'de Cevizli Mahallesi Tugay Yolu Caddesi'nde çekildiğini tespit eden ekipler, Sinan U. (22) ve Şahan B.'yi (22) gözaltına aldı.
Videonun efekt programıyla kurgulandığı anlaşılırken araçlarda da kurşun izine rastlanmadı.
Videoda elinde kurusıkı tabanca bulunan Şahan B'nin 2 Eylül'de ilçedeki yunus ekiplerince uygulama noktasında yakalandığı belirlendi.
Zanlılar, sosyal medya yoluyla toplumda infial yaratmak ve genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçlarından adliyeye sevk edildi.
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