Kurtarma çalışmalarına katılmak için yola çıkan Hamarat, kazada hayatını kaybetti

Bahçelievler Belediyesi personeli arama kurtarma gönüllüsü Hüseyin Hamarat, deprem bölgesine yardıma giderken trafik kazası geçirdi. Hamarat, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 19:36
Kurtarma çalışmalarına katılmak için yola çıkan Hamarat, kazada hayatını kaybetti
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İstanbul Bahçelievler Belediyesi'nde 15 yıldır görev yapan Hüseyin Hamarat, deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına destek vermek çıktığı yolda yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, evli ve iki çocuk babası Hamarat görevli olduğu Bahçelievler Belediyesi arama kurtarma birliği ile İstanbul Havalimanı'na giderken meydana gelen trafik kazasında ağır yaralandı. Kazanın ardından Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi’ne kaldırılan Hamarat'ın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı aktarıldı.

Hamarat’ın cenazesi bugün Şirinevler Ulu Camii’de kılınan cenaze namazının ardından Kocasinan Mezarlığı’na defnedildi.


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