Kurtarma çalışmalarına katılmak için yola çıkan Hamarat, kazada hayatını kaybetti
Bahçelievler Belediyesi personeli arama kurtarma gönüllüsü Hüseyin Hamarat, deprem bölgesine yardıma giderken trafik kazası geçirdi. Hamarat, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
İstanbul Bahçelievler Belediyesi'nde 15 yıldır görev yapan Hüseyin Hamarat, deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına destek vermek çıktığı yolda yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgiye göre, evli ve iki çocuk babası Hamarat görevli olduğu Bahçelievler Belediyesi arama kurtarma birliği ile İstanbul Havalimanı'na giderken meydana gelen trafik kazasında ağır yaralandı. Kazanın ardından Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi’ne kaldırılan Hamarat'ın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı aktarıldı.
Hamarat’ın cenazesi bugün Şirinevler Ulu Camii’de kılınan cenaze namazının ardından Kocasinan Mezarlığı’na defnedildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Naci Görür uyardı: 'İlk kez söylüyorum Türkiye duysun'
- Dilara Gönder'den istifa kararı: Yazması zormuş
- Deprem bölgesinde neler yaşanıyor?
- Eskinin muhalifi, bugünün iktidarına seslendi
- 'Bira' paylaşımında Türkiye'nin adını değiştirdi
- 'Adıyaman milleti yok oldu'
- Kulübün resmi hesabından Kılıçdaroğlu'na çirkin mesaj
- İmamoğlu'na hakaret etmişti, yetmedi...
- Her geçen dakika kahreden haberler geliyor
- 'İstismar' diyerek muhalefeti hedef aldı