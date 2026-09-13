'Kurtlar Vadisi'nin senaristleri ifadeye çağrıldı

Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklu bulunduğu sırada 2011 yılında Silivri Cezaevi’nde hayatını kaybeden eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin yeniden soruşturma başlatıldı.

Sabah'ın aktardığına göre, Kurtlar Vadisi'nin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan Kaşif Kozinoğlu soruşturması kapsamında ifadeye çağrıldı.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı konu hakkında yaptığı açıklamada "Kaşif Kozinoğlu isimli şahsın şüpheli ölümü sebebiyle Silivri Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında; 14.09.2026 tarihinde, Kurtlarvadisi isimli dizinin senaristleri olan Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan'ın bilgi sahibi sıfatıyla ifadeleri alınacaktır. Kamuoyuna duyurulur" ifadelerini kullandı.

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