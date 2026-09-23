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Kurtlar Vadisi senaryosuna dahil olan Bayram Özbek, Kozinoğlu soruşturmasında tutuklandı

Kurtlar Vadisi senaryosuna dahil olan Bayram Özbek, Kozinoğlu soruşturmasında tutuklandı

23.09.2026 19:14:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Kurtlar Vadisi senaryosuna dahil olan Bayram Özbek, Kozinoğlu soruşturmasında tutuklandı

Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Bayram Özbek, "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" ile "kasten öldürmeye azmettirme" suçlamalarıyla tutuklandı.
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Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, olayla bağlantılı olarak Kurtlar Vadisi dizisinin senaryosuna dahil olduğu tespit edilen şüpheli Bayram Özbek'in Silivri Sulh Ceza Hakimliği kararıyla tutuklandığı bildirildi.

İKİ SUÇLAMADAN TUTUKLANDI

Başsavcılık açıklamasında, Bayram Özbek hakkında "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" ve "kasten öldürmeye azmettirme" suçlarından işlem yapıldığı belirtildi.

Silivri Sulh Ceza Hakimliği, şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

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