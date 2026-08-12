Kurtulmuş'tan 'çerçeve yasa' sonrası güvenlik zirvesi

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Çerçeve Yasa" sonrası bakanlıkta yapılan güvenlik toplantısında, "Silah bütünüyle devreden çıkacak, terör örgütü bütün unsurlarıyla tasfiye edilecek, kamu düzeni ve milli güvenliğimiz hiçbir şekilde zafiyete uğratılmayacaktır" dedi.

İçişleri Bakanlığı'nda, "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi" konulu güvenlik toplantısı yapıldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin, bizzat yer aldığı toplantıya, 81 ilin valileri, il emniyet müdürleri ve il jandarma komutanları video konferans yöntemiyle katıldı.

Toplantıda, "Terörsüz Türkiye" sürecinde gelinen aşama, yeni yasal çerçeve, sahadaki gelişmelerin anlık takibi, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve provokasyonlara karşı alınacak tedbirler ele alındı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, mülki idare amirleri ve güvenlik birimlerini, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında kabul edilen yasal çerçeveye ilişkin bilgilendirdi.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ, GAZİ MECLİSİMİZİN İRADESİYLE HUKUKİ BİR ZEMİNE KAVUŞMUŞTUR"

Toplantıda konuşan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye'nin kırk yılı aşkın süredir terör nedeniyle ağır bedeller ödediğini belirterek, "Aziz şehitlerimizin emaneti, kahraman gazilerimizin fedakarlığı ve ailelerimizin sabrı, 'Terörsüz Türkiye' hedefimizin en sağlam dayanağıdır. Bu süreçte atılan her adımın merkezinde şehitlerimizin aziz hatırası, gazilerimizin onuru, milletimizin huzuru ve devletimizin bekası bulunmaktadır. 'Terörsüz Türkiye' hedefi, muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetli liderliği ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Dr. Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısıyla bir devlet politikasına dönüşmüş, Gazi Meclisimizin iradesiyle hukuki bir zemine kavuşmuştur" diye konuştu.

Bakan Çiftçi, "Terörsüz Türkiye" sürecinde ortaya konulan çerçevenin açık olduğunu vurgulayarak, "Silah bütünüyle devreden çıkacak, terör örgütü bütün unsurlarıyla tasfiye edilecek, kamu düzeni ve milli güvenliğimiz hiçbir şekilde zafiyete uğratılmayacaktır. Aziz milletimizin kardeşliği, hiçbir terör örgütünün, hiçbir fitne odağının sarsamayacağı kadar köklü ve güçlüdür. Artık enerjimizi teröre harcamak yerine kalkınmaya, üretime, eğitime, istihdama ve milletimizin refahına yönelteceğiz" dedi.

Türkiye Yüzyılı'nın, huzurun, kardeşliğin ve milli dayanışmanın yüzyılı haline getirileceğini ifade eden Çiftçi, toplantının "Terörsüz Türkiye" hedefine, milletin huzuruna ve ülkenin geleceğine hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.