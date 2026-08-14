Kurtulmuş’un Gannuşi çağrısı tutuklu Hatay milletvetili Can Atalay’ın durumunu gündeme getirdi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un, Tunus’ta cezaevinde bulunan Nahda Hareketi lideri ve eski Meclis Başkanı Raşid el Gannuşi’nin serbest bırakılması çağrısı, tutuklu Hatay Milletvekili Can Atalay’ı akıllara getirdi.

Kurtulmuş, açlık ve ilaç grevini sonlandıran Gannuşi için “Kendisine gerekli tıbbi desteğin eksiksiz sağlanması, insan onurunun gerektirdiği adil ve insani koşullara kavuşturularak özgür bırakılması en büyük temennimizdir” dedi.

2011’de Tunus’ta başlayan “Arap Baharı”, Zeynel Abidin Bin Ali’nin 23 yıllık iktidarının devrilmesiyle sonuçlanmıştı. Londra’daki sürgününden dönen Gannuşi, milletvekilliği ve Meclis Başkanlığı gibi görevlerde bulunmuştu. Tunus’taki hareket, diğer Ortadoğu ülkelerindeki sokak hareketlerinin de öncüsü olmuştu. Ancak Gannuşi, 17 Nisan 2023’te “devlet güvenliğine karşı kışkırtma” suçlamasıyla tutuklanmış, farklı davalarda çeşitli hapis cezalarına çarptırılmıştı. Nahda Hareketi lideri ise suçlamaların siyasi olduğunu ve Tunus’ta yargı bağımsızlığının bulunmadığını savunuyor.

Kurtulmuş’un, Gannuşi’nin serbest bırakılması yönündeki açıklamasını Cumhuriyet’e değerlendiren hukukçu, Prof. Dr. Korkut Kanadoğlu çifte standarda dikkat çekti. Sorunun “Gannuşi’nin serbest bırakılmasının talep edilmesi değil, Türkiye’de AYM kararlarının uygulanması konusunda aynı hassasiyetin gösterilmemesi olduğunu” söyleyen Kanadoğlu, “İnsan haklarının evrenselliği ve insan onurunun korunması bakımından kişi ayırt etmeksizin bu yönde taleplerde bulunulabilir” dedi. Ancak anayasanın 153. maddesinin AYM kararlarını yasama, yürütme ve yargı organlarıyla idare makamları dahil herkesi bağlayacak şekilde düzenlediğini hatırlatarak AYM’nin 25 Ekim 2023’te Atalay’ın seçilme ve siyasi faaliyette bulunma ile kişi hürriyeti ve güvenliği haklarının ihlal edildiğine, ayrıca milletvekilliğinin düşürülmesinin “yok hükmünde” olduğuna karar verdiğini belirtti.

Kanadoğlu, bu kararların uygulanmamasının anayasaya aykırı olduğunu, AYM kararlarının TBMM’de okunması ve gereğinin yerine getirilmesine yönelik işlemlerin yürütülmesinin TBMM başkanının sorumluluğunda bulunduğunu söyledi. Kurtulmuş’un Gannuşi için özgürlük çağrısı yaparken Türkiye’de AYM kararlarının uygulanması konusunda sessiz kalmasının ise “ciddi bir çifte standart görüntüsü ve hukuk devleti bakımından tutarsızlık” oluşturduğunu ifade etti.