Kurtuluş coşkusu 100. yılda tüm Ege’ye yayılacak

Kurtuluş coşkusu 100. yılda tüm Ege’ye yayılacak
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş destanı ve Anadolu’nun kurtuluş coşkusu, Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği (YKKED) İzmir Şubesi’nin hayata geçirdiği tiyatro projesi ile Ege’ye yayılacak.
Atatürkçü Düşünce Derneği’nin katkılarıyla hayata geçirilecek ve ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün de canlandırılacağı “Kocatepe’den Kordonboyu’na 100. Yılında Kurtuluş’un Öyküsü” adlı proje kapsamında sırasıyla Afyon, Uşak, Manisa’da sahneye konacak tiyatro oyunu, kurtuluşunun 100. yıldönümünde 9 Eylül 2022’de İzmir’de final yapacak.
Beş yıldır hayalini kurdukları projeyi anlatan YKKED İzmir Şubesi Başkanı Özgün Utku, “Şehir şehir gezerek o dönemdeki kurtuluş ruhunu tüm Ege’ye yaymayı amaçlıyoruz. İzmir’de tarihe geçecek bir kutlama olacak” dedi. Utku, hedeflerini şu sözlerle dile getirdi: “İlk etapta eserleri araştırdığımız bir kitap kurulu oluşturduk, ardından oyunu sergileyecek ve sahayı organize edecek bir sahne ekibi kurduk. Son iki aydır 20’ye yakın gönüllü oyuncu ve teknik ekiple birlikte provalarda çalışıyoruz. Bu projede bir bütçemiz yok. Her şey katılımcıların fedakârlıkları ve özverisiyle ilerliyor. Teknik ekip, ekipmanlarını bile kendi evinden, işinden getiriyor. Yaşadığımız krizden ötürü maliyetlerimiz gün geçtikçe artıyor. Dernek olarak yaptığımız harcamalar yetersiz kalıyor. Katılan oyuncular sürekli değişiyor, bırakanlar oluyor. Sponsor buluyoruz, onlar katılmaktan vazgeçiyor. Ama pes etmiyoruz ve bu projeyi başarıyla tamamlayacağız.”
Hidayet Karakuş’un Milli Mücadele ve Büyük Taarruz dönemini anlatan “Beni Bekleme Anne” ve Kemal Yalçın’ın “Fırtınadan Bahara” adlı eserlerinden yola çıktıklarını kaydeden Utku, “Romanlardan birisi gerçek hayat öyküsü, diğeri ise kurmaca. Atatürk’ün Nutuk’ta geçen Büyük Taarruz anıları, gerçek savaş kahramanları, savaş öyküleri, hepsi bu oyunda olacak. Biz aslında burada savaşı yüceltmiyoruz, ulusların emperyalizme başkaldırısını anlatıyoruz. Ücretsiz olarak 27 Ağustos’ta Afyon’da ilk oyunu sergileyeceğiz. Uşak, Manisa ve ardından 9 Eylül’de İzmir’de son bulacak. İzmir’in 100. kurtuluş yıldönümü olan 9 Eylül 2022’de sonlandıracağız. Hasan Tahsin’den diğer tüm kahramanlara kadar herkes sahnede olacak. Oyunda sadece Türk halkının zaferini değil, Yunan halkının dramını ve emperyalizmin, küresel güçlerin mazlum uluslar üzerindeki baskısını da anlatacağız. Şehir şehir gezerek o dönemdeki kurtuluş ruhunu tüm Ege’ye yaymayı amaçlıyoruz” dedi.
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