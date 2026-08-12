Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kurucu İl Başkanı İlksen Özalper tutuklanmıştı: YENİ Parti Manisa İl Yönetimi göreve başladı

Kurucu İl Başkanı İlksen Özalper tutuklanmıştı: YENİ Parti Manisa İl Yönetimi göreve başladı

12.08.2026 13:50:00
Güncellenme:
ANKA
Takip Et:
Kurucu İl Başkanı İlksen Özalper tutuklanmıştı: YENİ Parti Manisa İl Yönetimi göreve başladı

YENİ Parti Manisa İl Başkan Vekili Erdem Nalbant, Manisa Kurucu İl Başkanı İlksen Özalper'in tutuklanmasına tepki göstererek, Özalper'in parti teşkilatının başarısında önemli rol oynadığını söyledi. Nalbant, yeni il yönetiminin Manisa'ya hizmet etmek amacıyla göreve başladığını belirtti.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

YENİ Parti Manisa İl Başkan Vekili Erdem Nalbant, partisinin Manisa'daki yeni il yönetimine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Nalbant, Manisa Kurucu İl Başkanı İlksen Özalper'in, hukuka aykırı şekilde özgürlüğünden mahrum bırakıldığını savunarak, durumun yalnızca parti açısından değil, demokrasi açısından da kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Nalbant, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in "Yeni Parti'yi halk kurmuştur" şeklindeki yaklaşımına atıfta bulunarak, Manisa'daki yeni il yönetiminin çalışmalarına başladığını bildirdi.

Nalbant, şunları kaydetti:

"Çok değil, 2014 yerel seçimlerinde bir tek belediye dahi kazanmadığımız şehrimizde son yapılan yerel seçimde 14 ilçe belediyesi ile büyükşehir belediyesi örgütümüzün gösterdiği adaylar tarafından kazanılmıştır. Bu zaferin en büyük mimarı İl Başkanımız Sayın İlksen Özalper'dir. Genel Başkanımızın söylediği gibi Yeni Parti'yi halk kurmuştur. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in önderliğinde, Kurucu İl Başkanımız İlksen Özalper'in yol göstericiliğinde Manisa'mıza hizmet etmek üzere oluşturulan Yeni Parti Manisa İl Yönetiminin şehrimiz için hayırlı olmasını diliyor, büyük bir heyecanla görevimize başlıyoruz.”  

Image

İlgili Konular: #Manisa #yeni parti

İlgili Haberler

Son Dakika... YENİ Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper tutuklandı!
Son Dakika... YENİ Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper tutuklandı! Son dakika gelişmesi... YENİ Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper tutuklandı.
İmamoğlu’dan İlksen Özalper'in tutuklanmasına tepki: ‘Siyasetin de mücadelenin de bir ahlakı, bir sınırı vardır’
İmamoğlu’dan İlksen Özalper'in tutuklanmasına tepki: ‘Siyasetin de mücadelenin de bir ahlakı, bir sınırı vardır’ Ekrem İmamoğlu, YENİ Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper'in tutuklanmasına tepki gösterdi. Gözaltı ve tutuklama kararlarının kolay hale getirildiğine dikkat çeken İmamoğlu, "İnsan hayatıyla oynamak bu kadar kolay olmamalı. Siyasetin de mücadelenin de bir ahlakı, bir sınırı vardır" dedi.
YENİ Partili Bakırlıoğlu'ndan 'İlksen Özalper' açıklaması: 'Devletin temelini sarsan bir çeteyle mücadele ediyoruz'
YENİ Partili Bakırlıoğlu'ndan 'İlksen Özalper' açıklaması: 'Devletin temelini sarsan bir çeteyle mücadele ediyoruz' YENİ Parti Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, YENİ Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper’in tutuklanmasına ilişkin, "Belge yok. MASAK kaydı yok, HTS kaydı yok, hesap hareketleri yok. Olmamış işlemler üzerinden tutuklandı" dedi. Bakırlıoğlu, "Şu anda bir çete var. Adaleti katlediyor bu çete. Devletin temelini sarsan bir çeteyle mücadele ediyoruz" ifadelerini kullandı.