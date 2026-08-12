Kurucu İl Başkanı İlksen Özalper tutuklanmıştı: YENİ Parti Manisa İl Yönetimi göreve başladı

YENİ Parti Manisa İl Başkan Vekili Erdem Nalbant, partisinin Manisa'daki yeni il yönetimine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Nalbant, Manisa Kurucu İl Başkanı İlksen Özalper'in, hukuka aykırı şekilde özgürlüğünden mahrum bırakıldığını savunarak, durumun yalnızca parti açısından değil, demokrasi açısından da kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Nalbant, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in "Yeni Parti'yi halk kurmuştur" şeklindeki yaklaşımına atıfta bulunarak, Manisa'daki yeni il yönetiminin çalışmalarına başladığını bildirdi.

Nalbant, şunları kaydetti:

"Çok değil, 2014 yerel seçimlerinde bir tek belediye dahi kazanmadığımız şehrimizde son yapılan yerel seçimde 14 ilçe belediyesi ile büyükşehir belediyesi örgütümüzün gösterdiği adaylar tarafından kazanılmıştır. Bu zaferin en büyük mimarı İl Başkanımız Sayın İlksen Özalper'dir. Genel Başkanımızın söylediği gibi Yeni Parti'yi halk kurmuştur. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in önderliğinde, Kurucu İl Başkanımız İlksen Özalper'in yol göstericiliğinde Manisa'mıza hizmet etmek üzere oluşturulan Yeni Parti Manisa İl Yönetiminin şehrimiz için hayırlı olmasını diliyor, büyük bir heyecanla görevimize başlıyoruz.”