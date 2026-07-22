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Kuruoğlu’ndan Türk okullarının kapatılması kararına tepki: ‘Ana dilde eğitim hakkına kabul edilemez müdahale’

Kuruoğlu’ndan Türk okullarının kapatılması kararına tepki: ‘Ana dilde eğitim hakkına kabul edilemez müdahale’

22.07.2026 04:00:00
Güncellenme:
Taylan Gülkanat
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Kuruoğlu’ndan Türk okullarının kapatılması kararına tepki: ‘Ana dilde eğitim hakkına kabul edilemez müdahale’

Batı Trakya Türk Azınlığı'na ait 8 Türk azınlık ilkokulunun "öğrenci sayısının yetersiz olduğu" gerekçesiyle kapatılması kararına Hürriyetçi Sendikalar Konfederasyonu (Hür Sen) ve Hürriyetçi Eğitim Sendikası Genel Başkanı Levent Kuruoğlu’ndan tepki geldi. Kararın, eğitim hakkına yönelik kabul edilemez bir müdahale olduğunu belirten Kuruoğlu, uygulamanın Lozan Barış Antlaşması'ndan doğan yükümlülüklerle de bağdaşmadığını söyledi.
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Hür-Sen Genel Başkanı Levent Kuruoğlu, Cumhuriyet’e yaptığı değerlendirmede, Yunanistan'ın Batı Trakya Türklerine ait sekiz ilkokulu kapatma kararını eleştirdi. Kuruoğlu, söz konusu kararın yalnızca okul kapatma meselesi olarak değerlendirilemeyeceğini belirterek, "Bu karar, Batı Trakya Türklerinin ana dilinde eğitim hakkına yönelik kabul edilemez yeni bir müdahaledir. Eğitim hakkı evrensel bir insan hakkıdır ve çeşitli gerekçelerle sınırlandırılamaz" ifadelerini kullandı.

‘OKUL SAYISI 76’YA DÜŞTÜ’

Kapatma kararının ardından Batı Trakya Türklerine ait ilkokulların sayısının 76'ya düştüğüne dikkat çeken Kuruoğlu, bunun uzun yıllardır sistematik şekilde sürdürülen uygulamaların bir sonucu olduğunu ifade etti. Türklere ait eğitim kurumlarının azaltılmasının yalnızca okul sayısındaki düşüş anlamına gelmediğini vurgulayan Kuruoğlu, "Bu durum, Batı Trakya Türklerinin kültürel kimliğini, ana dilini ve eğitim hakkını doğrudan etkileyen bir süreçtir" dedi.

LOZAN VURGUSU

Kararın uluslararası hukuk açısından da değerlendirilmesi gerektiğini belirten Kuruoğlu, Lozan Barış Antlaşması ile güvence altına alınan azınlık haklarının korunmasının devletlerin sorumluluğu olduğunu söyledi.

Yunanistan'ın attığı adımların bu yükümlülüklerle bağdaşmadığını ifade eden Kuruoğlu, temel hak ve özgürlüklerin ihlal edilmemesi gerektiğini kaydetti.

Uluslararası topluma da çağrıda bulunan Kuruoğlu, Batı Trakya Türklerinin ana dilinde eğitim hakkını hedef alan uygulamalardan vazgeçilmesi gerektiğini belirterek, eğitim hakkının evrensel bir insan hakkı olduğunu ve hiçbir koşulda tartışma konusu yapılamayacağını sözlerine ekledi.

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