Kuruoğlu’ndan Türk okullarının kapatılması kararına tepki: ‘Ana dilde eğitim hakkına kabul edilemez müdahale’

Hür-Sen Genel Başkanı Levent Kuruoğlu, Cumhuriyet’e yaptığı değerlendirmede, Yunanistan'ın Batı Trakya Türklerine ait sekiz ilkokulu kapatma kararını eleştirdi. Kuruoğlu, söz konusu kararın yalnızca okul kapatma meselesi olarak değerlendirilemeyeceğini belirterek, "Bu karar, Batı Trakya Türklerinin ana dilinde eğitim hakkına yönelik kabul edilemez yeni bir müdahaledir. Eğitim hakkı evrensel bir insan hakkıdır ve çeşitli gerekçelerle sınırlandırılamaz" ifadelerini kullandı.

‘OKUL SAYISI 76’YA DÜŞTÜ’

Kapatma kararının ardından Batı Trakya Türklerine ait ilkokulların sayısının 76'ya düştüğüne dikkat çeken Kuruoğlu, bunun uzun yıllardır sistematik şekilde sürdürülen uygulamaların bir sonucu olduğunu ifade etti. Türklere ait eğitim kurumlarının azaltılmasının yalnızca okul sayısındaki düşüş anlamına gelmediğini vurgulayan Kuruoğlu, "Bu durum, Batı Trakya Türklerinin kültürel kimliğini, ana dilini ve eğitim hakkını doğrudan etkileyen bir süreçtir" dedi.

LOZAN VURGUSU

Kararın uluslararası hukuk açısından da değerlendirilmesi gerektiğini belirten Kuruoğlu, Lozan Barış Antlaşması ile güvence altına alınan azınlık haklarının korunmasının devletlerin sorumluluğu olduğunu söyledi.

Yunanistan'ın attığı adımların bu yükümlülüklerle bağdaşmadığını ifade eden Kuruoğlu, temel hak ve özgürlüklerin ihlal edilmemesi gerektiğini kaydetti.

Uluslararası topluma da çağrıda bulunan Kuruoğlu, Batı Trakya Türklerinin ana dilinde eğitim hakkını hedef alan uygulamalardan vazgeçilmesi gerektiğini belirterek, eğitim hakkının evrensel bir insan hakkı olduğunu ve hiçbir koşulda tartışma konusu yapılamayacağını sözlerine ekledi.