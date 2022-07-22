Kuruyan Marmara Gölü’nü komandolar kuruyacak

Kuruyan Marmara Gölü’nü komandolar kuruyacak
Türkiye’nin bir dönem en önemli sulak alanlarından Marmara Gölü’nün kuruması sonrası bölgede izinsiz tarımsal faaliyet yürütmek isteyenlere karşı komandolar devriyeye başladı.
Türkiye’nin bir dönem en önemli sulak alanlarından ve göçmen kuşlarının konaklama yeri olan Marmara Gölü’nün kuruması sonrası bölgede izinsiz tarımsal faaliyet yürütmek isteyen şahıslar arasında çıkan kavgalarda bugüne kadar bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi de yaralandı. Kavga ve işgaliyelerin önüne geçmek için jandarma komandolar bölgede devriye faaliyetlerini sıklaştırdı.
Silahlı koruma ile çözüm Manisa’nın Salihli ve Gölmarmara ilçeleri sınırları içerisinde bulunan ve geçmişte tepeli pelikan, karabatak gibi nesli tehlikede olan kuş türleri de dahil olmak üzere 20 bin su kuşuna ev sahipliği yapan Marmara Gölü tamamen kurudu.
Gölün kurumasıyla balıkçılık tamamen biterken, bu durumu fırsata çeviren bazı çiftçiler DSİ ve Milli Emlak’a ait havzayı tarımsal anlamda işgale başladı. Bölgede gölün kuruduğu alanlarda izinsiz tarım faaliyetleri yapılırken, bazı bölgelerde de kaçak olarak havyan ağılları inşa edildi. Bölgedeki kaçak yapılaşma ve izinsiz tarım faaliyetlerinin önüne geçmek için düğmeye basan Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tüm yapılaşma ve tarımsal faaliyetleri sonlandırdı. Buna rağmen kaçak olarak Gölmarmara Gölü’nü sahiplenmeye çalışan bazı çiftçiler arasında büyük kavgalar yaşanmaya başladı. Bugüne kadar yaşanan kavgalarda bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Olaylarda gözaltına alınan sekiz şüpheliden üçü de tutuklanarak cezaevine gönderildi. Jandarma, kavga ve işgaliyelerin önüne geçmek için gölde devriye faaliyetlerini sıklaştırdı. Manisa İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı askerler, izinsiz tarım yapanlar hakkında tutanak tutarak, gerekli idari yaptırımın uygulanması amacıyla Salihli Kaymakamlığı, Gölmarmara Kaymakamlığı, DSİ ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği’ne yazı gönderildi.
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