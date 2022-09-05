Kuş cenneti Arin Gölü kuruyor

05 Eylül 2022 Pazartesi, 10:33

Van Gölü ile kuzey kıyısındaki Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bulunan 14 kilometrekarelik Arin Gölü'nde, sıcaklığa bağlı buharlaşmanın artması ve yağışların azalması ile birlikte ciddi su kayıpları yaşanıyor.

250 bin dönüm alana sahip Gülistan Ovası'nın da su ihtiyacının karşılandığı Arin Gölü, kuraklık nedeniyle günden güne küçülüyor. Flamingolar başta olmak üzere çok sayıda göçmen kuşa ev sahipliği yapan Arin Gölü ile ilgili konuşan BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, buharlaşma ile yağış azlığının yanı sıra bilinçsizce kullanılan yer altı sularına dikkati çekti.

'BİLİNÇLİ TARIM YAPILSIN'

Bölgedeki su seviyesinin geçmiş yıllara göre azaldığını ifade eden Prof. Dr. Elmastaş, bilinç tarım yapılması gerektiğini söyledi. Arin'in, Van Gölü ile tabandan birleşik olduğunu kaydeden Elmastaş, "Su seviyesinin azaldığı ya da yükseldiği zamanlarda, bu iki gölün birlikte hareket ettiğini görmekteyiz. Çünkü Arin Gölü'nün, alt tabandan Van Gölü ile bir bağlantısı var. Son yıllarda küresel ısınma ile birlikte hem Van hem de Arin Gölü'nde ciddi seviyede çekilme yaşanıyor" dedi.

'VAN GÖLÜ'NÜ BESLEYEN KAYNAKLAR KESİLDİ'

Küresel ısınma ile birlikte yağış rejimlerinde ciddi değişiklikler olduğunu söyleyen Elmastaş, "Daha önce çok fazla yağış alan bölgelerde kuraklaşma, kurak olan bölgelerde ise daha fazla yağışın olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla Van Gölü havzasında, son yıllarda küresel ısınma ile birlikte genel olarak bir kuraklaşma olduğunu görüyoruz. Kuraklaşmayı meydana getiren en önemli faktör; havzaya düşen yağış miktarının yıllık olarak azalması ya da daha az düşmesidir. Diğer bir faktör de gölleri besleyen kaynaklara birtakım baraj ve bentlerin yapılması ve buraları besleyen suların tarımda kullanılmasıdır. Bu nedenle Van Gölü havzasını besleyen kaynaklar kesilmiş oluyor. Bu durum Van ile Arin Gölü'nün su seviyelerinin düşmesine neden olmaktadır" diye konuştu.

KURUMA NOKTASINA GELDİ

Yer altı sularının bilinçsiz kullanılması nedeniyle de bölgedeki su seviyesinin azaldığına dikkat çeken Elmastaş, "Özellikle Ahlat, Adilcevaz, Erciş ve diğer tarımsal alanlarda çok sayıda sondaj kuyularının ortaya çıktığını görüyoruz. Bunlarla birlikte yer altı su seviyesi, düşmeye başladı. Bu seviye düşünce, bazı kaynaklar da kuruma noktasına geldi" ifadelerini kullandı.