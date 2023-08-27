Kuşadası açıklarında 29 düzensiz göçmen yakalandı
Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 29 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kuşadası açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.
Durdurulan bottaki 29 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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