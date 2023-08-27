Kuşadası açıklarında 29 düzensiz göçmen yakalandı

Yayınlanma: 27.08.2023 - 20:26

Güncelleme: 27.08.2023 - 20:26

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kuşadası açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

Durdurulan bottaki 29 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.