Kuşadası Belediyesi'ne 3. dalga operasyon: 16 kişi adliyeye sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından Kuşadası Belediyesi ile bağlantılı olduğu değerlendirilen “rüşvet” ve “irtikap” suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 16 kişi, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

HTS VE MASAK KAYITLARI İNCELENDİ

Soruşturmada tanık beyanları, şüphelilerin etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadeler, HTS kayıtları ve Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) hazırladığı raporlardaki hesap hareketleri incelendi.

Elde edilen bulgular doğrultusunda Kuşadası Belediyesi Özel Kalem Müdürü Ş.K.Ş., eski Belediye Başkan Yardımcısı O.T., Zabıta Müdürü E.D. ile bazı iş insanları ve farklı meslek gruplarından kişilerin de aralarında bulunduğu kişiler hakkında işlem başlatıldı.

3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Başsavcılığın açıklamasına göre 7 Ağustos’ta İzmir, Aydın ve Antalya’da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda arama ve el koyma işlemleri yapılırken, haklarında gözaltı kararı bulunan şüpheliler yakalandı.

Soruşturma kapsamında CHP’den Yeni Parti’ye geçen Aydın Milletvekili Bülent Tezcan’ın damadı avukat U.Y. ile kızı avukat E.T.Y.’nin bürosunda da arama yapıldığı belirtildi.

16 KİŞİ ADLİYEDE

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 16 şüpheli, sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Soruşturmanın, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla sürdürüldüğü bildirildi.